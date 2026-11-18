Bàn thắng lịch sử và những năm tháng gian khó

Ngày 17/11/1991, trong trận mở màn World Cup nữ đầu tiên do FIFA tổ chức, Brazil đối đầu Nhật Bản. Chỉ sau 4 phút thi đấu, Elane tận dụng tình huống phạt góc để ghi bàn thắng duy nhất, giúp đội tuyển Brazil giành chiến thắng 1-0. Đó cũng là pha lập công đầu tiên của bóng đá nữ Brazil trong lịch sử giải đấu.

Elane kể lại, ở tình huống ấy, cô thường được bố trí ở cột xa nhờ lợi thế chiều cao. Tuy nhiên, đường bóng không đến đúng vị trí đánh đầu như dự tính. Cựu hậu vệ đã khống chế bóng bằng đùi rồi dứt điểm giữa vòng vây các cầu thủ đối phương. Khi ấy, cô không nghĩ mình vừa tạo nên cột mốc lịch sử, mà chỉ vui vì bàn thắng giúp đội nhà giành chiến thắng.

Cựu tuyển thủ Elane – người ghi bàn thắng đầu tiên cho Brazil trong lịch sử World Cup nữ (Ảnh: FIFA)

Brazil sau đó bị loại ngay từ vòng bảng, nhưng bàn thắng của Elane vẫn trở thành dấu mốc quan trọng. Phải nhiều năm sau, cô mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa đặc biệt của khoảnh khắc ấy đối với bóng đá nữ nước nhà.

Phía sau niềm tự hào là những ký ức không dễ dàng. Elane nhớ lại thời điểm các cầu thủ Brazil thường phải sử dụng trang phục giống nhau trong suốt chuyến thi đấu, trong khi nhiều đội tuyển khác có điều kiện tốt hơn. Đáng chú ý, không ít nữ cầu thủ khi ấy không thể sống bằng thu nhập từ bóng đá, phải làm thêm công việc khác để trang trải cuộc sống và tiếp tục theo đuổi đam mê.

Thế hệ cầu thủ tiên phong của Brazil từng thi đấu trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn (Ảnh: FIFA)

Dù thiếu thốn về cơ sở vật chất lẫn chế độ đãi ngộ, thế hệ của Elane vẫn kiên trì thi đấu. Những khó khăn ấy không làm họ từ bỏ mục tiêu, mà trở thành động lực để mở đường cho các thế hệ tiếp theo. Elane cho biết mối gắn kết giữa những đồng đội năm xưa vẫn được duy trì đến hôm nay, như một gia đình lớn được hình thành từ những năm tháng cùng khoác áo đội tuyển.

Từ sân cỏ đến niềm hy vọng World Cup 2027

Sau kỳ World Cup 1991, Elane tiếp tục đại diện Brazil tham dự các giải đấu năm 1995 và 1999. Đặc biệt, tại World Cup nữ 1999, đội tuyển Brazil giành vị trí thứ ba – thành tích lịch sử của bóng đá nữ nước này ở thời điểm đó.

Tuy nhiên, hành trình sau khi giải nghệ không hề dễ dàng. Gắn bó với bóng đá từ năm 15 tuổi và không có nhiều điều kiện để theo đuổi việc học, Elane từng loay hoay tìm hướng đi mới sau khi rời sân cỏ. Cô từng làm việc tại các trung tâm đào tạo bóng đá, sau đó chuyển sang nghề lái xe buýt và hiện vẫn tiếp tục công việc này. Trong quãng thời gian thi đấu tại São Paulo, Elane đã dành dụm tiền để thực hiện mong muốn mua nhà cho mẹ.

Sau khi giải nghệ, Elane vẫn dõi theo bóng đá nữ và tự hào trước sự phát triển của các thế hệ cầu thủ trẻ (Ảnh: FIFA)

Dù không còn trực tiếp tham gia bóng đá, cựu tuyển thủ vẫn theo dõi các giải đấu và đặc biệt quan tâm đến những đội tuyển trẻ. Cô cảm thấy tự hào khi chứng kiến ngày càng nhiều bé gái được gia đình ủng hộ theo đuổi môn thể thao này. Theo Elane, sự thay đổi ấy rất có ý nghĩa, bởi thế hệ của cô từng phải đối mặt với định kiến ngay trong chính gia đình khi lựa chọn chơi bóng đá.

Năm 2027, Brazil sẽ lần đầu tiên đăng cai FIFA Women's World Cup, đồng thời đánh dấu lần đầu giải đấu được tổ chức tại Nam Mỹ. Với Elane, đây là cột mốc đặc biệt đối với đất nước và những người đã góp phần xây dựng nền móng cho bóng đá nữ Brazil. Cô hy vọng có thể trực tiếp đến sân theo dõi trận khai mạc, các trận đấu của đội tuyển quốc gia và nếu có cơ hội, cả trận chung kết tại sân Maracanã.

Từ người ghi bàn thắng đầu tiên cho Brazil tại World Cup nữ năm 1991 đến một cổ động viên trên khán đài năm 2027, Elane mong muốn được chứng kiến thế hệ cầu thủ hôm nay tiếp tục viết nên lịch sử. Với cô, nếu Brazil có thể đăng quang ngay trên sân nhà, đó sẽ là bước tiến có ý nghĩa lớn đối với tương lai của bóng đá nữ.

Nguồn: FIFA