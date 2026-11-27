Nằm tại Marrakech, miền nam Maroc, Vườn Majorelle giữ vị trí quan trọng trong di sản văn hóa, ngành thực vật học, và nghệ thuật của thành phố.

Đông đảo du khách tham quan, chụp ảnh bên công trình mang sắc xanh coban đặc trưng và những hàng xương rồng khổng lồ tại Vườn Majorelle (Marrakech, Maroc)

Họa sĩ Jacques Majorelle đã tạo dựng khu vườn mang tên mình trong gần 4 thập kỉ. Ông sưu tầm hàng trăm loài thực vật quý hiếm từ khắp năm châu và xây dựng xưởng vẽ mang phong cách Art Deco pha lẫn kiến trúc Hồi giáo Moor ngay trong khuôn viên.

Năm 1937, nghệ sĩ người Pháp pha chế và đăng kí bản quyền loại sắc xanh coban rực rỡ, lấy cảm hứng từ màu gạch men truyền thống của Maroc và trang phục của người bản địa Bắc Phi. Sau này nó được đặt tên là màu xanh Majorelle.

Đầu thập niên 1980, Vườn Majorelle được nhà thiết kế huyền thoại Yves Saint Laurent cùng bạn đời Pierre Bergé mua lại và phục dựng.

Cận cảnh kiến trúc vòm chạm khắc tinh xảo mang dấu ấn Hồi giáo Moor nổi bật trên nền tường xanh Majorelle, ẩn hiện sau tán cây xanh mát

Là điểm đến không thể bỏ qua ở Marrakech, Vườn Majorelle đón 1,4 triệu lượt khách trong năm 2025.