Giới phân tích Hàn Quốc nhận định việc Bình Nhưỡng công bố hình ảnh chuyến thị sát các cơ sở hạt nhân có thể là tín hiệu về điều kiện nối lại đối thoại với Washington.

Ngày 26/11, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ông Kim Jong Un đã thị sát các cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân và nghiên cứu vũ khí vào 1 ngày trước đó.

Ông Kim tuyên bố Triều Tiên đang mở rộng năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân một cách có hệ thống và cần tập trung triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật cho nhiều nhiệm vụ khác nhau. KCNA không công bố tên hay địa điểm các cơ sở được thị sát.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng khẳng định vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là "không thể xâm phạm", đồng thời viện dẫn điều mà Bình Nhưỡng coi là mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng từ Mỹ và các đồng minh để giải thích cho việc mở rộng chương trình.

Qua hình ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố, giới phân tích nhận định một số thiết bị có hình dáng giống máy ly tâm dùng để làm giàu uranium, trong khi một số vật thể khác trông giống đầu đạn hạt nhân chiến thuật loại Hwasan-31.

Theo chuyên gia Yang Uk thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Asan của Hàn Quốc, những hình ảnh này còn cho thấy hạ tầng công nghiệp phục vụ chương trình hạt nhân. Ông nhận định Bình Nhưỡng muốn cho thấy nước này đã xây dựng được nền tảng để chuẩn hóa quy trình và mở rộng quy mô sản xuất.

Triều Tiên đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân kể từ năm 2006, trong đó vụ gần nhất vào năm 2017 cũng có sức nổ lớn nhất.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) thị sát cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân tại 1 địa điểm không được tiết lộ, ngày 25/11/2026 (Ảnh: KCNA)

Ông Kim Jong Un (thứ hai từ trái sang) tại khu trưng bày vật liệu hạt nhân tại 1 địa điểm không được tiết lộ, ngày 25/11/2026 (Ảnh: KCNA)

Tại buổi họp báo cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Seoul xem xét nghiêm túc tuyên bố của Bình Nhưỡng và kêu gọi Triều Tiên thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Quân đội Hàn Quốc sẽ tham vấn với Mỹ để tăng cường năng lực răn đe, đồng thời nâng cấp hệ thống ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Bit Na phát biểu tại buổi họp báo ngày 26/11/2026 (Ảnh: REUTERS)

Chuyên gia Yang Uk lưu ý chuyến thị sát diễn ra sau khi lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga nhất trí thúc đẩy đối thoại về giảm rủi ro hạt nhân và ngăn phổ biến vũ khí hạt nhân tại cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao APEC ở Thâm Quyến. Theo ông, việc Bình Nhưỡng công bố hình ảnh vào thời điểm này có thể là phản ứng trước sức ép phi hạt nhân hóa, đồng thời phát tín hiệu rằng nước này muốn gạt vấn đề đó khỏi chương trình nghị sự nếu đối thoại với Washington được nối lại.

Trong khi đó, Giáo sư Lim Eul-chul thuộc Đại học Kyungnam của Hàn Quốc nhận định Bình Nhưỡng vẫn để ngỏ khả năng đối thoại, nhưng muốn Washington tiếp cận các cuộc đàm phán tương lai trên cơ sở 2 bên đều sở hữu vũ khí hạt nhân.