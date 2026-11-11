Vở cải lương kinh điển “Tô Ánh Nguyệt” trở lại, khán giả kín rạp đón xem

Tác phẩm kinh điển được làm mới từ những giá trị cũ

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (15/9/1976 - 15/9/2026), vở “Tô Ánh Nguyệt” của cố soạn giả Trần Hữu Trang được đầu tư phục dựng, mang đến cơ hội để công chúng gặp lại một trong những tác phẩm tiêu biểu của sân khấu cải lương.

Phiên bản lần này do Nghệ sĩ Nhân dân Hữu Quốc phục dựng từ bản dựng của cố Nghệ sĩ Nhân dân Diệp Lang, phần chấp bút do soạn giả Việt Thường thực hiện. Tham gia biểu diễn có Nghệ sĩ Nhân dân Thoại Miêu, Nghệ sĩ Nhân dân Hữu Quốc, Nghệ sĩ Ưu tú Thu Vân, Nghệ sĩ Ưu tú Bảo Trí, Nghệ sĩ Ưu tú Diễm Thanh cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Vở cải lương “Tô Ánh Nguyệt” được Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang phục dựng nhân kỷ niệm 50 năm thành lập (Ảnh: TTXVN)

Ê-kíp lựa chọn giữ gần như nguyên vẹn tinh thần của bản dựng nổi tiếng, bởi những câu thoại, lời ca đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Một số chi tiết được điều chỉnh để mạch diễn hợp lý hơn, đồng thời tập trung khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật. Việc ứng dụng màn hình LED cũng góp phần rút ngắn thời gian chuyển cảnh, giúp câu chuyện được tiếp nối liền mạch.

Trong lần trở lại này, Nghệ sĩ Ưu tú Thu Vân đảm nhận vai Tô Ánh Nguyệt, còn nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi vào vai Minh. Đây là hai nhân vật từng gắn liền với dấu ấn của nghệ sĩ Lệ Thủy và Minh Vương. Vì vậy, việc tiếp nhận những vai diễn kinh điển đặt ra không ít áp lực cho lớp nghệ sĩ hôm nay. Các diễn viên phải nghiên cứu kỹ những bản diễn trước, tiếp thu góp ý của đạo diễn, đồng thời tìm cách thể hiện nhân vật bằng cảm nhận và trải nghiệm riêng.

Khán giả đón nhận, sức sống cải lương tiếp tục được khẳng định

Sức hút của “Tô Ánh Nguyệt” không chỉ đến từ những làn điệu vọng cổ quen thuộc hay diễn xuất giàu cảm xúc, mà còn nằm ở giá trị nhân văn của câu chuyện. Tác phẩm phản ánh những bất công của lễ giáo phong kiến, những định kiến khắt khe từng tước đi quyền được yêu thương và lựa chọn hạnh phúc của người phụ nữ.

Nhân vật Tô Ánh Nguyệt trải qua nhiều bi kịch, hy sinh và chịu đựng, nhưng vẫn giữ lòng tự trọng, sự vị tha cùng khát vọng được sống và yêu thương. Những thông điệp về phẩm giá, quyền lựa chọn hạnh phúc và sự bình đẳng của người phụ nữ vẫn còn ý nghĩa trong đời sống hôm nay.

Nghệ sĩ Ưu tú Thu Vân trong vai Tô Ánh Nguyệt ở phân cảnh gặp lại con trai sau nhiều năm xa cách (Ảnh: TTXVN)

Đêm diễn đầu tiên tối 7/11 nhận được sự hưởng ứng tích cực. Khán phòng kín chỗ ở cả tầng dưới lẫn tầng trên; nhiều khán giả liên hệ mua vé nhưng nhà hát không còn khả năng bố trí thêm. Trước nhu cầu của công chúng, đơn vị quyết định bổ sung suất diễn vào ngày 13/12.

Sự trở lại của vở diễn cũng là dịp để những khán giả từng yêu mến cải lương sống lại ký ức, đồng thời giúp người trẻ có cơ hội tiếp cận một tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật. Theo định hướng của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, sau “Tô Ánh Nguyệt”, một số vở kinh điển như “Lan và Điệp”, “Bên cầu dệt lụa” và “Cây sầu riêng trổ bông” cũng sẽ lần lượt được phục dựng, dự kiến mỗi tháng giới thiệu một vở.

Từ sự đón nhận của khán giả, có thể thấy những tác phẩm kinh điển vẫn có khả năng kết nối nhiều thế hệ khi được đầu tư nghiêm túc và đặt trong cách tiếp cận phù hợp. Đây cũng là hướng đi góp phần gìn giữ di sản sân khấu cải lương, để những giá trị nghệ thuật truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

Nguồn: TTXVN