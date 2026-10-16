“Thiếu phụ Nam Xương” qua ngôn ngữ sân khấu cải lương

Tái hiện bi kịch Vũ Nương trên sân khấu cải lương

Để đưa tác phẩm lên sân khấu, ê-kíp chú trọng khắc họa chiều sâu nội tâm nhân vật, đồng thời kết hợp lời ca, diễn xuất và các yếu tố dàn dựng nhằm tăng sức hấp dẫn cho người xem.

NSƯT Vân Hà cho rằng cách dàn dựng cần bảo đảm tính logic, súc tích để tạo sức lôi cuốn. Bên cạnh đó, việc kết hợp các đội múa minh họa trong những lớp diễn sử dụng chất liệu dân gian, cũng như khi xây dựng hình tượng người thiếu phụ, góp phần tăng hiệu quả biểu đạt và tạo điểm nhấn cho vở diễn.

Nghệ sĩ trao đổi, hướng dẫn các diễn viên trong quá trình sơ duyệt vở diễn

Với sự tham gia của các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, "Thiếu phụ Nam Xương" không chỉ tái hiện bi kịch của người phụ nữ trong xã hội xưa mà còn gợi nhắc những giá trị nhân văn vượt thời gian.

Các nghệ sĩ tập luyện, hoàn thiện phần diễn xuất cho vở cải lương "Thiếu phụ Nam Xương"

NSƯT Võ Minh Lâm chia sẻ, đây là câu chuyện quen thuộc với nhiều khán giả, từng được tiếp cận từ thời đi học. Vì vậy, cơ hội thể hiện nhân vật mang đến cho anh nhiều cảm xúc. Nam nghệ sĩ cũng mong nhận được sự yêu thương, ủng hộ của khán giả dành cho chương trình "Ngân mãi Chuông vàng". Đặc biệt, với mỗi vé được bán ra, chương trình sẽ trích một phần kinh phí đóng góp vào quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.

Nghệ sĩ hướng dẫn, trao đổi với các diễn viên trong buổi sơ duyệt vở diễn "Thiếu phụ Nam Xương"

Vở diễn "Thiếu phụ Nam Xương" sẽ công diễn lúc 20 giờ Chủ nhật, ngày 18/10; đồng thời được truyền tiếp lúc 21 giờ cùng ngày trên HTV9, VOH FM99.9 và các nền tảng số của HTV.