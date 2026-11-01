Cải lương vào học đường: Nhịp cầu đưa di sản dân tộc chạm đến trái tim người trẻ

Trong bối cảnh các hình thức giải trí hiện đại ngày càng đa dạng, việc đưa nghệ thuật truyền thống đến gần thế hệ trẻ trở thành một trong những hướng đi quan trọng nhằm gìn giữ và phát huy giá trị di sản. Đối với nghệ thuật cải lương, việc tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên tiếp xúc trực tiếp với lời ca, tiếng đàn và nghệ thuật diễn xuất ngay tại trường học mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là lứa tuổi đang định hình nhận thức, thị hiếu thẩm mỹ và tình yêu văn hóa dân tộc.

Những tiết mục cải lương vốn trước đây thường chỉ được xem qua màn ảnh truyền hình, nay được thể hiện trực tiếp ngay giữa không gian học đường, mở ra một trải nghiệm thưởng thức hoàn toàn mới mẻ. Tiêu biểu như chương trình "Đại Việt" với chủ đề "Cội nguồn" đang triển khai tại các trường học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã và đang góp phần tiếp nối sức sống cho sân khấu cải lương trong đời sống đương đại.

Toàn cảnh chương trình "Đại Việt" với chủ đề "Cội nguồn" biểu diễn cải lương phục vụ đông đảo sinh viên ngay tại hội trường lớn

Nhịp cầu gắn kết nghệ thuật dân tộc và giáo dục học đường

Sự phối hợp giữa các nhà hát chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục đã mang đến những tiết mục dàn dựng công phu, vừa bảo đảm tính nghệ thuật vừa chứa đựng giá trị giáo dục sâu sắc.

Đông đảo sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing hào hứng theo dõi các tiết mục cải lương ngay tại giảng đường

Đánh giá về sứ mệnh bảo tồn văn hóa qua không gian học đường, NSƯT Diễm Thanh - Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang chia sẻ: "Chương trình giúp các em cảm và hiểu về giá trị nghệ thuật truyền thống. Bên cạnh đó, chúng tôi còn lồng ghép những nhân vật lịch sử, anh hùng dân tộc để bồi dưỡng, vun đắp tình yêu thương, phát huy giá trị truyền thống. Đây là hoạt động gắn kết giữa nghệ thuật dân tộc và giáo dục, cũng là nhiệm vụ phát huy và bảo tồn nghệ thuật truyền thống đối với thế hệ trẻ tương lai của đất nước".

NSƯT Diễm Thanh và nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi biểu diễn trích đoạn cải lương lịch sử cho các sinh viên

Về phía cơ sở đào tạo và đơn vị đồng hành, đại diện Trường Đại học Tài chính - Marketing cho biết nhà trường định hướng đào tạo ứng dụng, chú trọng trau dồi kỹ năng và tạo điều kiện để các hoạt động văn hóa tiếp cận sinh viên. Đồng quan điểm, bà Hoàng Thúy - Chủ tịch Gạo Education đánh giá đây là chương trình học đường giàu tính nhân văn, giúp giới trẻ yêu lịch sử Việt Nam, hiểu rõ hơn giá trị các tác phẩm nghệ thuật, từ đó thêm trân trọng và tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc.

Cảm xúc chân thật và ý thức lan tỏa di sản của giới trẻ

Thực tế ghi nhận tại các buổi biểu diễn cho thấy, sự hào hứng của người xem chính là minh chứng rõ nhất cho sức hút của nghệ thuật truyền thống khi được tiếp cận đúng cách. Nhiều sinh viên tỏ ra bất ngờ và xúc động khi lần đầu tiên được theo dõi trực tiếp một trích đoạn cải lương ngay tại giảng đường.

Hoạt động giao lưu, chia sẻ về nghệ thuật truyền thống và lịch sử Việt Nam giữa các nghệ sĩ và sinh viên

Bày tỏ cảm xúc sau khi thưởng thức chương trình, Nguyễn Trương Ngọc Thiện - Sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing bộc bạch: "Đây là lần đầu tiên em được xem trực tiếp tận mắt cải lương. Ngoài niềm tự hào, em còn rất hứng thú khi được tiếp cận gần hơn với bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Sau chương trình, em rất muốn giới thiệu tới bạn bè, người thân để cùng tìm hiểu nhiều hơn về cải lương".

Giữ gìn "hồn cốt" cha ông trong thời đại số

Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ với sự bùng nổ của nhiều loại hình giải trí hiện đại, sân khấu truyền thống đang đứng trước không ít thách thức. Do đó, việc chủ động tìm kiếm con đường tiếp cận khán giả trẻ là bài toán sống còn.

Ban Tổ chức trao hoa tri ân các đại biểu tại chương trình "Đại Việt" với chủ đề "Cội nguồn"

Nhấn mạnh về trách nhiệm trao truyền di sản, Nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi - Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang chia sẻ rằng trong thời đại ngày nay, với những thách thức của công nghệ và nhiều loại hình nghệ thuật văn hóa khác nhau, cần phải giữ gìn và phát huy nhiều hơn nữa bộ môn nghệ thuật cải lương, giống như là hồn cốt mà cha ông đã để lại.

Gìn giữ truyền thống không chỉ là nhìn về quá khứ, mà còn là tìm cách để những giá trị ấy tiếp tục hiện diện và thở cùng nhịp sống hiện tại. Mỗi buổi biểu diễn học đường chính là một nhịp cầu kết nối, đưa cải lương từ sân khấu chuyên nghiệp đến gần hơn với không gian tri thức. Khi tiếng đàn, câu ca vang lên giữa giảng đường, cải lương không chỉ được giới thiệu mà còn chạm đến trái tim người trẻ - đó cũng là cách tự nhiên và bền bỉ nhất để di sản dân tộc được tiếp nối qua từng thế hệ.