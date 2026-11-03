Tuyên dương 69 điển hình Dân vận khéo năm 2026

Lãnh đạo Đảng ủy phát biểu định hướng việc tiếp tục nâng cao hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” gắn với cải tiến quy trình và chuyển đổi số

Sáng ngày 3/11/2026, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố tổ chức chương trình tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2026 và trao giải Hội thi trực tuyến “Sáng mãi tên Người - 50 năm tự hào Thành phố mang tên Bác”.

Tuyên dương 28 tập thể, 41 cá nhân điển hình Dân vận khéo

Ban Thường vụ Đảng ủy trao giấy khen tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Dân vận khéo” năm 2026

Năm 2026, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại Đảng bộ các cơ quan Đảng Thành phố tiếp tục được triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị và chức năng của từng cơ quan, đơn vị.

Công tác dân vận được cụ thể hóa không chỉ qua hoạt động tuyên truyền, vận động mà còn thể hiện trong chất lượng tham mưu, hiệu quả phối hợp và việc giải quyết công việc khách quan, đúng pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy quyết định tuyên dương 28 tập thể và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Dân vận khéo” năm 2026. Đồng thời, 4 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu được giới thiệu đề nghị xem xét tuyên dương cấp Thành phố.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả các mô hình Dân vận khéo

Đông đảo cán bộ, đảng viên và đại biểu các cơ quan Đảng Thành phố tham dự hội nghị tuyên dương

Định hướng trong thời gian tới, lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu; gắn phong trào “Dân vận khéo” với cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng tham mưu và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, cần chú trọng nâng cao chất lượng, sức lan tỏa của các mô hình, lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo.

Hội thi trực tuyến thu hút 1.402 thí sinh tham gia

Cũng trong chương trình, Ban Tổ chức trao giải Hội thi trực tuyến “Sáng mãi tên Người – 50 năm tự hào Thành phố mang tên Bác”.

Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ các điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu tại hội nghị

Hội thi thu hút 1.402 thí sinh với 1.869 lượt tham gia, đến từ 18 chi, Đảng bộ và tổ chức chính trị - xã hội.

Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, sinh viên và người lao động trong toàn Đảng bộ.