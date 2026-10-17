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Xã hội

Phường Tăng Nhơn Phú tuyên dương 96 điển hình “Dân vận khéo” năm 2026

MINH NGỌC, TẤN PHA, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, phường Tăng Nhơn Phú tổ chức họp mặt, tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” năm 2026 và phát động phong trào thi đua năm 2027.

Thời gian qua, phong trào “Dân vận khéo” tại phường được triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và khu phố. Nhiều mô hình, sáng kiến thiết thực góp phần chăm lo đời sống Nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, cải cách hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số.

Phường Tăng Nhơn Phú tuyên dương 96 điển hình “Dân vận khéo” năm 2026 - Ảnh 1.
Phường Tăng Nhơn Phú tuyên dương 96 điển hình “Dân vận khéo” năm 2026 - Ảnh 2.

Tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” năm 2026 tại buổi họp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống công tác Dân vận phường Tăng Nhơn Phú

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống công tác dân vận của Đảng, khẳng định vai trò của công tác dân vận trong việc củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo sự đồng thuận xã hội.

Dịp này, phường Tăng Nhơn Phú tuyên dương 79 tập thể và 17 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” cấp phường trên các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; đồng thời phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2027.

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