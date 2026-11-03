Dự báo thời tiết ngày 3/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết ngày 3/11/2026, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa vừa và dông ở một số nơi. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

TP. Hà Nội

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực từ phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.