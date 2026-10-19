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Xã hội

Phường Tân Phú tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” năm 2026

KIỀU MINH, NGUYỄN QUỐC, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Đảng ủy phường Tân Phú tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, đồng thời tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu và trao tặng máy tính cho 41 khu phố phục vụ công tác chuyển đổi số.

Đảng ủy phường Tân Phú vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và tuyên dương gương điển hình "Dân vận khéo" năm 2026.

Phường Tân Phú tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” năm 2026 - Ảnh 1.

Đảng ủy phường Tân Phú tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng

Tại chương trình, phường Tân Phú báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2026, đồng thời chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác dân vận tại địa phương.

Phường Tân Phú tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” năm 2026 - Ảnh 2.

Chương trình tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2026 tại phường Tân Phú

Các mô hình tập trung vào những lĩnh vực thiết thực như bảo đảm an ninh trật tự, chỉnh trang đô thị, vận động nguồn lực chăm lo an sinh xã hội, xây dựng khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, tự quản và an toàn. Qua đó, phong trào thi đua "Dân vận khéo" góp phần phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng và người dân trong giải quyết những vấn đề từ cơ sở, xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng gắn kết.

Phường Tân Phú tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” năm 2026 - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự chương trình họp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng

Trao tặng máy tính, khen thưởng các điển hình tiêu biểu

Dịp này, Đảng ủy phường Tân Phú trao tặng máy tính cho 41 khu phố nhằm phục vụ công tác chuyển đổi số tại khu dân cư. Đây là hoạt động hỗ trợ các khu phố tăng cường ứng dụng công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại cơ sở.

Phường Tân Phú tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” năm 2026 - Ảnh 4.

Các cá nhân tiêu biểu được tuyên dương vì những đóng góp trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Đồng thời, Đảng ủy phường khen thưởng 53 tập thể và 23 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2026. Việc biểu dương, khen thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp thiết thực của các tập thể, cá nhân trong công tác vận động quần chúng, triển khai các mô hình dân vận gắn với nhiệm vụ phát triển địa phương.

Phường Tân Phú tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” năm 2026 - Ảnh 5.

Phong trào “Dân vận khéo” góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, tự quản và an toàn

Chương trình góp phần khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; tạo động lực để các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng, phát huy dân chủ và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

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