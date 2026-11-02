Villanova và Notre Dame khai màn mùa bóng rổ đại học tại Rome sau buổi yết kiến Giáo hoàng

Bốn đội bóng được Giáo hoàng Leo XIV tiếp đón tại Vatican

Mới đây, các đội bóng rổ nam và nữ của Villanova và Notre Dame sẽ đối đầu trong sự kiện mang tên Eternal City Tip-Off tại Rome. Chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh Giáo hoàng Leo XIV, người sinh ra tại Chicago, Mỹ.

Trước đó, Giáo hoàng Leo XIV đã tiếp đón cả bốn đội tại Vatican. Buổi gặp có khoảng 7.000 người tham dự, gồm vận động viên, huấn luyện viên, người hâm mộ và gia đình của hai trường (Ảnh: AP)

Giáo hoàng Leo XIV từng theo học tại Villanova. Khi nói về sự trung lập trong thể thao, ngài cho biết Giáo hoàng không đứng về phía đội nào. Tuy nhiên, ngài cũng hài hước nhắc rằng Robert Prevost, tên khai sinh của ngài, có thể có quan điểm khác. Câu nói khiến những người tham dự bật cười và reo hò.

Giáo hoàng không đứng về phía đội nào, nhưng Robert Prevost, tên khai sinh của ngài thì khác (Ảnh: AP)

Sau khi gặp gỡ Giáo hoàng, loạt trận kép diễn ra tại nhà thi đấu 11.000 chỗ ngồi

Các trận đấu được tổ chức tại Palazzo dello Sport, nhà thi đấu có sức chứa khoảng 11.000 người, cách Vatican khoảng 30 phút di chuyển bằng ô tô.

Các lượt trận sẽ diễn ra ngay sau khi các đội gặp gỡ Giáo hoàng (Ảnh: AP)

Trận đấu giữa hai đội nam bắt đầu lúc 15 giờ 30 theo giờ địa phương, tương đương 9 giờ 30 sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ, được phát sóng trên kênh Fox. Bình luận viên Bill Raftery đảm nhận vai trò phân tích trận đấu.

Trong khi đó, trận đấu giữa hai đội nữ dự kiến diễn ra lúc 18 giờ địa phương, tương đương 12 giờ trưa theo giờ miền Đông nước Mỹ, trên kênh FS1. Notre Dame là đội duy nhất trong hai trận đấu được xếp hạng quốc gia trong ngày, đứng thứ 13 ở nội dung nữ.

Giáo hoàng được cho là sẽ không tham dự khi các trận đấu diễn ra (Ảnh: AP)

Giáo hoàng Leo XIV dự kiến sẽ không tham dự các trận đấu. Tuy nhiên, một số Hồng y và quan chức Vatican dự kiến có mặt tại nhà thi đấu. Hai trường cũng đưa các tuyên úy của đội bóng đến Rome, góp phần tạo nên dấu ấn đặc biệt cho sự kiện thể thao này.

Nguồn tin: Andrew Dampf/AP