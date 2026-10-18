Giáo hoàng Leo XIV xuất viện sau phẫu thuật ung thư phổi

Theo Reuters, Đức Giáo hoàng 71 tuổi được cắt bỏ thùy dưới phổi phải sau khi các bác sĩ phát hiện 1 nốt nghi ung thư. Kết quả xét nghiệm xác nhận ông mắc ung thư biểu mô tuyến, dạng ung thư phổi phổ biến nhất.

Nhiều người dân đã tập trung bên ngoài bệnh viện chào đón khi Giáo hoàng xuất viện sau khi điều trị ung thư phổi

Theo thông báo của các bác sĩ, kết quả xét nghiệm máu, chụp X-quang ngực cùng đánh giá lâm sàng vào sáng 17/10 cho thấy Giáo hoàng đủ điều kiện xuất viện. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn chờ kết quả phân tích bổ sung để xác định đặc điểm khối u, mức độ lan rộng và liệu có cần điều trị thêm hay không.

Theo lịch trình dự kiến, Giáo hoàng sẽ thăm Mỹ Latinh từ ngày 6 đến 17/11. Như vậy, Ngài sẽ có 3 tuần hồi phục trước chuyến công du với lịch trình dày đặc, trong đó có 2 chặng bay dài và 2 chuyến di chuyển bằng trực thăng.



