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Thể thao

NBA chuẩn bị ra mắt Giải bóng rổ Châu Âu năm 2027

THIÊN BÌNH
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NBA đang tiến gần việc hoàn tất thỏa thuận với các câu lạc bộ cho dự án NBA Europe, giải bóng rổ chuyên nghiệp dự kiến khởi tranh vào tháng 10/2027, với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của môn thể thao này tại Châu Âu.

NBA chuẩn bị ra mắt Giải bóng rổ Châu Âu năm 2027- Ảnh 1.

NBA chuẩn bị ra mắt Giải bóng rổ Châu Âu năm 2027 (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, Phó Ủy viên NBA Mark Tatum cho biết giải đấu đang tiến gần giai đoạn hoàn tất thỏa thuận với các câu lạc bộ. Ban tổ chức dự kiến sớm công bố những đội tham dự đầu tiên. Tuy nhiên, danh sách chính thức vẫn chưa được công bố tại thời điểm đưa tin.

NBA Europe là dự án hợp tác giữa Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ (NBA) và Liên đoàn Bóng rổ Quốc tế (FIBA). Giải đấu dự kiến kết hợp các đội có suất tham dự dài hạn với những câu lạc bộ giành quyền góp mặt thông qua thành tích thi đấu. Theo kế hoạch, mùa giải đầu tiên sẽ bắt đầu vào tháng 10/2027.

Dự án không chỉ hướng đến việc tổ chức một giải đấu mới. Theo Mark Tatum, NBA muốn đầu tư vào hệ thống đào tạo trẻ, bóng rổ cộng đồng, hoạt động điều hành giải, tiếp thị và cơ sở vật chất thi đấu. NBA kỳ vọng mô hình này giúp các câu lạc bộ có nền tảng tài chính bền vững hơn, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển cho bóng rổ Châu Âu.

Tuy nhiên, kế hoạch vẫn đối mặt với những thách thức. Các câu lạc bộ sở hữu cổ phần tại EuroLeague đã bác bỏ đề xuất hợp tác của NBA. Đây là giải đấu cấp câu lạc bộ hàng đầu hiện nay tại Châu Âu. Dù vậy, EuroLeague vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán.

Trong khi NBA muốn thúc đẩy một mô hình mới, EuroLeague cảnh báo việc hình thành hai hệ thống cạnh tranh có thể khiến thị trường bóng rổ Châu Âu bị phân mảnh. Vì thế, tương lai của NBA Europe không chỉ phụ thuộc vào tiến độ ký kết với các câu lạc bộ, mà còn liên quan đến khả năng phối hợp giữa các tổ chức đang quản lý bóng rổ chuyên nghiệp.

Nếu được triển khai theo kế hoạch, NBA Europe sẽ đánh dấu bước mở rộng đáng kể của NBA tại thị trường Châu Âu. Dự án cũng có thể tạo ra những thay đổi lâu dài về đào tạo, đầu tư và cơ hội cạnh tranh trong hệ thống bóng rổ chuyên nghiệp của khu vực.

Nguồn: Reuters

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