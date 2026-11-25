Vietnam Masters quy tụ dàn tay vợt quốc tế

Là chặng đấu cuối cùng của D-Joy Pickleball Tour 2026, Vietnam Masters thu hút hơn 1.500 lượt đăng ký. Giải đấu khẳng định sức hút qua hệ thống tuyển chọn D-Joy Race Points và các suất đặc cách từ ban tổ chức.

Vietnam Masters quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu thế giới. Đặc biệt, giải có sự góp mặt của những đại diện xuất sắc đến từ châu Á và châu Mỹ. Sự khác biệt về phong cách thi đấu hứa hẹn tạo nên nhiều cuộc đối đầu hấp dẫn

Các vận động viên sẽ có cơ hội thể hiện chiến thuật và bản lĩnh. Đây cũng là dịp để họ thử sức trước những đối thủ quốc tế. Qua đó, mỗi tay vợt có cơ hội khẳng định năng lực và cạnh tranh danh hiệu.

Lần đầu góp mặt tại Vietnam Masters, vận động viên Levi Daniel (Hoa Kỳ) bày tỏ sự hào hứng. Anh mong chờ cơ hội đối đầu với những tay vợt hàng đầu Việt Nam.

Levi Daniel - Vận động viên Pickleball Hoa Kỳ chia sẻ: "Tôi biết đến hệ thống giải đấu D-Joy Tour thông qua những người bạn đã từng thi đấu. Tôi cảm thấy thật sự phấn khích khi được góp mặt ở chặng đấu cuối mùa này. Việt Nam hiện có nhiều tay vợt hàng đầu thế giới và tôi rất nóng lòng chạm trán họ".

Vietnam Masters lan tỏa bản sắc Việt Nam

Bên cạnh chất lượng chuyên môn, Vietnam Masters chú trọng xây dựng dấu ấn văn hóa Việt Nam. Đây cũng là định hướng xuyên suốt trong quá trình tổ chức giải đấu.

Tinh thần này được thể hiện rõ qua hình ảnh nhận diện

Ban tổ chức lồng ghép chất liệu văn hóa, lịch sử và truyền thống Việt Nam vào thiết kế. Qua đó, giải đấu giới thiệu những giá trị đặc trưng của đất nước đến vận động viên quốc tế.

Bản sắc Việt Nam còn được thể hiện qua năng lực tổ chức và vận hành. Đội ngũ nhân sự trong nước trực tiếp đảm nhận các hoạt động triển khai giải đấu. Điều này khẳng định sự chủ động của Việt Nam trong việc tổ chức sự kiện Pickleball quy mô quốc tế.

Sự kết hợp giữa chuyên môn và bản sắc văn hóa tạo nên dấu ấn riêng cho Vietnam Masters. Giải đấu cũng góp phần thúc đẩy Pickleball Việt Nam phát triển và hội nhập quốc tế

Toàn bộ diễn biến ngày thi đấu chung kết Vietnam Masters sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng HTV. Chương trình bắt đầu lúc 10 giờ, Chủ nhật ngày 29/11. Kính mời quý khán giả đón xem và cổ vũ các vận động viên tại link:

https://youtu.be/VFP3AI-OoAs?si=3mLu9NZcmRzEmiSo