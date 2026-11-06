Công bố Giải Pickleball APP Asia Hồ Chí Minh City Open 2026

Lần đầu tiên APP Asia Tour đến với cộng đồng pickleball Việt Nam

APP Asia Hồ Chí Minh City Open 2026 là chặng đấu chính thức thuộc hệ thống APP Asia Tour, chính thức ra mắt cộng đồng pickleball TP. Hồ Chí Minh. Điểm khác biệt của giải là tạo sân chơi cho nhiều nhóm trình độ, từ vận động viên phong trào, trẻ đến các tay vợt chuyên nghiệp.

Các vận động viên phong trào, trẻ và chuyên nghiệp sẽ cùng tranh tài tại APP Asia Hồ Chí Minh City Open 2026

Thông qua không gian thi đấu chung, người chơi có cơ hội trực tiếp tranh tài, quan sát kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm và kết nối với cộng đồng pickleball quốc tế. Sự góp mặt của các tay vợt trong và ngoài nước với phong cách thi đấu đa dạng được kỳ vọng mang đến những màn so tài hấp dẫn.

Trao cơ hội phát triển cho tài năng Pickleball trẻ

Một điểm nhấn đáng chú ý của giải là chương trình Junior Golden Ticket - Tấm Vé Vàng. Đây là cơ hội để các vận động viên trẻ tham gia chương trình phát triển tài năng tại APP Next Academy.

Chương trình Junior Golden Ticket trao cơ hội cho các tay vợt trẻ tham gia trại huấn luyện ba ngày tại APP Next Academy

Mùa giải trẻ năm 2026 dự kiến trao hai suất tham dự trại huấn luyện kéo dài ba ngày tại học viện này. Chương trình góp phần tạo thêm động lực để các tay vợt trẻ tiếp cận môi trường huấn luyện và thi đấu chuyên nghiệp.

APP Asia Hồ Chí Minh City Open 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 13/12/2026 tại VIAS Pickleball Academy. Giải có 51 nội dung thi đấu, với tổng giá trị giải thưởng 50.000 USD.

Xem đầy đủ tại link: https://www.youtube.com/watch?v=ajn2jusnFkk