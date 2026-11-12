Pickleball hướng đến mô hình thi đấu đồng đội chuyên nghiệp

Tama Shimabukuro (phải) cùng đồng đội giành chức vô địch đôi nam chuyên nghiệp tại Opendoor Pickleball World Championships 2026 (Ảnh: PPA Tour)

Pickleball ghi dấu ấn với tài năng trẻ trên đấu trường quốc tế

Pickleball tiếp tục thu hút sự chú ý khi tay vợt Tama Shimabukuro vừa giành chức vô địch đôi nam chuyên nghiệp tại Opendoor Pickleball World Championships 2026, thuộc hệ thống PPA Tour.

Trong trận chung kết ngày 8/11 tại Texas (Mỹ), Tama cùng đồng đội JW Johnson đối đầu Christian Alshon và Andrei Daescu. Dù bị dẫn trước 0-2, hai tay vợt vẫn lội ngược dòng để giành chiến thắng 3-2. Theo PPA Tour, ở tuổi 15, Tama trở thành nhà vô địch đôi nam trẻ nhất trong lịch sử hệ thống giải.

Đáng chú ý, Tama đã được Viet Panthers lựa chọn ngay ở vòng tuyển chọn đầu tiên của MLP ASIA International Draft ngày 14/9/2026. Thành tích mới nhất của tay vợt trẻ vì thế tạo thêm sự chú ý cho đội hình trước khi bước vào mùa giải MLP ASIA.

Viet Panthers hiện có sáu vận động viên, gồm Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển, Sophia Nhi Huỳnh, Hồ Tâm (Ken Tâm), Tama Shimabukuro và Kaitlyn Christian

Được biết, Viet Panthers hiện có sáu vận động viên, gồm Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển, Sophia Nhi Huỳnh, Hồ Tâm (Ken Tâm), Tama Shimabukuro và Kaitlyn Christian. Đội quy tụ các tay vợt Việt Nam và quốc tế, hướng đến khả năng phối hợp và thi đấu trong một tập thể.

MLP Việt Nam 2027 hướng đến hệ thống thi đấu theo đội

Song song với hoạt động tại MLP ASIA, Công ty Cổ phần Ascend Sports Partners (ASP) vừa công bố kế hoạch chuẩn bị cho MLP Việt Nam 2027. Theo đó, từ tháng 12/2026, đơn vị này dự kiến bắt đầu ký kết với những vận động viên có nguyện vọng tham gia giải.

Pickleball Việt Nam

Danh sách vận động viên được chuẩn bị từ sớm nhằm hỗ trợ các chủ đội đánh giá lực lượng, xây dựng ngân sách và lên kế hoạch đội hình. Tuy nhiên, việc ký kết không đồng nghĩa với suất thi đấu chính thức. Quy trình tuyển chọn, tiêu chí tham gia và cơ chế phân bổ vận động viên sẽ được công bố trong lộ trình triển khai giải.

Để mô hình đồng đội vận hành lâu dài, kế hoạch cũng đặt trọng tâm vào cơ cấu quản lý đội, kế hoạch chuyên môn theo mùa và trách nhiệm giữa các bên. Trong đó, việc đăng ký, tuyển chọn, ký hợp đồng và chuyển nhượng vận động viên được định hướng thực hiện minh bạch, tôn trọng cam kết hiện có.

Bên cạnh giải dành cho vận động viên chuyên nghiệp, ASP còn dự kiến xây dựng hệ thống MLP Junior. Mô hình này hướng đến kết nối câu lạc bộ, học viện và huấn luyện viên trong quá trình phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và tổ chức thi đấu cho vận động viên trẻ.

Đáng chú ý, chương trình đặt mục tiêu cân bằng giữa rèn luyện thể thao, học tập và sự phát triển của các em, với sự đồng hành của gia đình. Nhóm tuổi và thể thức thi đấu sẽ được công bố trong kế hoạch tiếp theo.

Từ kinh nghiệm tham gia MLP ASIA, việc triển khai MLP Việt Nam 2027 được kỳ vọng tạo thêm sân chơi đồng đội có tính hệ thống. Qua đó, các vận động viên có thêm cơ hội thi đấu, phát triển chuyên môn và xây dựng sự nghiệp. Đồng thời, mô hình này cũng đặt ra yêu cầu về chất lượng tổ chức, tính cạnh tranh và tính ổn định của các đội qua từng mùa giải.