Ngày 23/11, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thành phố thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc xác định định hướng phát triển dài hạn, tổ chức lại không gian đô thị, hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược và nâng cao vị thế của Thành phố trong khu vực và trên thế giới.

Toàn cảnh Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm

Theo quy hoạch, mục tiêu và tầm nhìn phát triển TP. Hồ Chí Minh được định hình qua ba giai đoạn, hướng đến xây dựng một đô thị toàn cầu có năng lực cạnh tranh quốc tế, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Điểm nhấn của quy hoạch là cấu trúc không gian đô thị gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển. Mô hình này tạo cơ sở tổ chức không gian phát triển, tăng cường kết nối giữa các khu vực, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thành phố.

Việc triển khai đồng bộ quy hoạch được xác định là yếu tố quan trọng để tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới

Đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu trở thành đô thị loại đặc biệt, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước, có vị thế nổi trội tại Đông Nam Á. Đến năm 2050, Thành phố tiếp tục giữ vai trò đô thị trung tâm tổng hợp quốc gia, cực tăng trưởng kinh tế - xã hội quan trọng, phát triển hệ thống đô thị và nông thôn theo hướng xanh, thông minh, hiện đại và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tạo nền tảng phát triển đô thị ngang tầm quốc tế

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc lập và công bố Quy hoạch tổng thể có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng định hướng phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức không gian đô thị, kết cấu hạ tầng, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao vai trò, vị thế của Thành phố.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới không chỉ dừng lại ở việc mở rộng quy mô mà còn phải tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, từng bước đưa Thành phố phát triển ngang tầm các đô thị hàng đầu châu Á và thế giới.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Thành phố sẽ đẩy mạnh công bố, phổ biến rộng rãi nội dung quy hoạch đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai các dự án phát triển. Đồng thời, phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù theo các luật, nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội để đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược, hệ thống giao thông, không gian đô thị, trung tâm tài chính quốc tế và các cực động lực phát triển.

Ông Lê Quốc Phong khẳng định, xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới là sứ mệnh lịch sử của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố.

Mô hình quy hoạch định hình không gian phát triển TP. Hồ Chí Minh theo hướng siêu đô thị đa cực, đa trung tâm

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Tầm nhìn 100 năm là tầm nhìn của nhiều thế hệ", trong đó những nền tảng được xây dựng hôm nay sẽ là tiền đề để các thế hệ mai sau tiếp nối, hoàn thiện và phát triển Thành phố.

Đưa quy hoạch vào thực tiễn, phát huy hiệu quả nguồn lực

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP. Hồ Chí Minh; đồng thời biểu dương Thành phố, các bộ, ngành Trung ương, đội ngũ chuyên gia và nhà khoa học đã phối hợp chặt chẽ, công phu trong quá trình xây dựng bản quy hoạch mang tầm nhìn chiến lược.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng bộ, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, quy hoạch đã cụ thể hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 09, xác định định hướng phát triển TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị dịch vụ, công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước vào năm 2030; hướng đến đô thị toàn cầu hấp dẫn, bền vững, ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới vào năm 2050.

Nhấn mạnh vai trò quyết định của khâu tổ chức thực hiện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố tập trung phổ biến những nội dung cốt lõi của quy hoạch đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố và nhân dân trong quá trình triển khai.

Thành phố cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh và lập mới các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành, bảo đảm tính đồng bộ với Quy hoạch Thành phố và Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ.

Bên cạnh đó, ưu tiên tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, tập trung nguồn lực cho các công trình giao thông kết nối liên vùng; chủ động triển khai giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, xử lý ngập úng, ô nhiễm môi trường, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiện đại, liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó là chú trọng đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài và xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã trao giấy chứng nhận cho 7 thành viên mới của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, với tổng vốn điều lệ ban đầu khoảng 100 triệu USD, dự kiến huy động và đầu tư 5 tỷ USD trong giai đoạn 2027 - 2030.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã trao giấy chứng nhận cho 7 thành viên mới của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Việc công bố Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm mở ra định hướng phát triển dài hạn cho TP. Hồ Chí Minh, đặt nền tảng để Thành phố phát huy tiềm năng, khai thác hiệu quả các nguồn lực và từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu, hiện đại, phát triển bền vững.



