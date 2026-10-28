Việt Nam nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026 của GSMA (Ảnh: Hạo Thiên)

Tại phiên khai mạc Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 với chủ đề "Phát triển kết nối thông minh, Quản trị A.I., Kiến tạo chuyển đổi A.I." ngày 28/10, Bộ Khoa học và Công nghệ đón nhận Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026 (GSMA Government Leadership Award 2026) do GSMA trao tặng.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, giải thưởng được công bố vào tháng 3/2026 tại Hội nghị Di động Thế giới (MWC Barcelona 2026) và chính thức trao tại Quảng Ninh ngày 28/10. Giải thưởng do hội đồng chuyên gia quốc tế độc lập bình chọn, với sự tham gia của đại diện các tổ chức như Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và GSMA.

Hạ tầng số và viễn thông ghi nhận nhiều bước tiến

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, một trong những thành tích nổi bật của Việt Nam là phát triển hạ tầng và mở rộng vùng phủ sóng 5G. Đến năm 2026, Việt Nam đã lắp đặt hơn 40.000 trạm 5G, phủ sóng khoảng 92% dân số, thuộc nhóm các quốc gia có tốc độ phủ sóng 5G nhanh hàng đầu thế giới.

Dữ liệu từ hệ thống đo lường i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Bộ Khoa học và Công nghệ, cho thấy tốc độ Internet di động và 5G tại Việt Nam tăng trưởng mạnh trong năm 2026. Tốc độ lần đầu vượt ngưỡng 500 Mbps vào đầu năm, có nhà mạng đạt mức cao nhất 617 Mbps, trong khi tốc độ tải xuống trung bình toàn quốc duy trì trên 437 Mbps.

Việt Nam cũng triển khai các giải pháp thu hẹp khoảng cách số, mở rộng kết nối tại những khu vực còn hạn chế về hạ tầng viễn thông. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, trong chiến dịch trọng điểm năm 2026, các doanh nghiệp viễn thông triển khai phủ sóng 1.856 điểm tại 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Các giải pháp này được thực hiện cùng chương trình viễn thông công ích và thử nghiệm Internet vệ tinh tầm thấp, hướng tới bảo đảm người dân tiếp cận các tiện ích số.

Theo bảng xếp hạng quốc tế Speedtest Global Index của Ookla, cập nhật dữ liệu tháng 8 và tháng 9/2026, Internet băng rộng di động của Việt Nam đứng thứ 8 thế giới trong tháng 9, với tốc độ tải xuống trung vị đạt 230,31 Mbps. Hà Nội cũng lọt vào nhóm 5 thành phố có tốc độ mạng di động nhanh nhất thế giới.

Đối với Internet băng rộng cố định, Việt Nam đứng thứ 7 thế giới vào tháng 7/2026, đạt 307,11 Mbps; xếp thứ 8 trong tháng 8, đạt 301,48 Mbps, cao gấp hơn 2 lần mức trung bình toàn cầu là 129,68 Mbps. Đến tháng 9/2026, Việt Nam tiếp tục duy trì trong nhóm 10 quốc gia dẫn đầu.

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam năm 2026 do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức, diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30/10 tại Quảng Ninh (Ảnh: Hạo Thiên)

Thể chế tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, những bước tiến của Việt Nam trong phát triển hạ tầng số gắn với nền tảng thể chế và pháp lý, trong đó có Luật Viễn thông năm 2023 và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Các văn bản này góp phần xác định hạ tầng số là nền tảng cốt lõi của kinh tế số và xã hội số.

Theo đánh giá của GSMA, kinh tế số Việt Nam dự kiến đóng góp 30% GDP vào năm 2030. Báo cáo Digital Nations 2026: Xây dựng hệ sinh thái số tin cậy tại châu Á - Thái Bình Dương cũng nêu bật những bước tiến của Việt Nam trên 5 trụ cột gồm hạ tầng, đổi mới sáng tạo, quản trị dữ liệu, an ninh mạng và kỹ năng con người.

Trong thông điệp tại lễ trao giải, đại diện GSMA khẳng định Việt Nam được ghi nhận không phải nhờ một tuyên bố, một dự án hay một công nghệ đơn lẻ, mà nhờ cách tiếp cận bền bỉ, gắn kết khát vọng quốc gia với định hướng chính sách, tổ chức thực thi và quan hệ đối tác với doanh nghiệp.

Theo GSMA, Việt Nam có thể tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm chính sách, đưa kỹ sư, nhà đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp tham gia hợp tác quốc tế, đóng góp vào các tiêu chuẩn toàn cầu và phát triển công nghệ có khả năng tương tác. GSMA bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác với Việt Nam, kết nối năng lực trong nước với mạng lưới của hệ sinh thái di động toàn cầu.

Giải thưởng được trao trong khuôn khổ Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026, diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30/10 tại Quảng Ninh.

Nguồn: Báo Lao động



