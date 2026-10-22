Schneider Electric, NVIDIA và HPE hợp tác thúc đẩy ứng dụng A.I. trong công nghiệp chế biến

Trong khi phần lớn các cuộc thảo luận về A.I. vật lý hiện nay tập trung vào robot, robot hình người và máy móc tự chủ, các ngành công nghiệp chế biến phải đối mặt với những yêu cầu đặc thù. Cụ thể, các nhà vận hành cần quản lý những quy trình phức tạp, diễn ra liên tục, trong đó độ tin cậy, an toàn, an ninh mạng và hiệu quả năng lượng là những yếu tố quyết định hiệu suất. Tuy nhiên, việc triển khai A.I. vật lý một cách thực tiễn trong những môi trường phức tạp này vẫn chưa có một mô hình hướng dẫn chi tiết, rõ ràng.

Nhằm giải quyết bài toán này, với mục tiêu đưa A.I. đến gần hơn với cộng đồng công nghiệp Schneider Electric, NVIDIA và HPE đã giới thiệu các Tác nhân AI Công nghiệp tại biên (Industrial A.I. Agents at the Edge).

Giải pháp mới kết hợp nền tảng HPE Private Cloud A.I., được thiết kế với NVIDIA trong danh mục HPE A.I. Factory with NVIDIA, cùng chuyên môn về công nghệ vận hành của Schneider Electric. Các doanh nghiệp kỳ vọng có thể dựa vào nền tảng này để triển khai và mở rộng ứng dụng A.I. an toàn ngay tại môi trường công nghiệp, đưa năng lực phân tích và ra quyết định đến gần hơn với nơi phát sinh dữ liệu, đồng thời duy trì quyền kiểm soát dữ liệu nhạy cảm, an ninh và chi phí.

Schneider Electric, NVIDIA và HPE chia sẻ tầm nhìn chung trong việc đưa A.I. đến gần hơn với các hoạt động công nghiệp

Giải quyết ba rào cản trong ứng dụng A.I. công nghiệp

Theo Schneider Electric, NVIDIA và HPE, triển khai A.I. tại biên là hướng tiếp cận nhằm giải quyết ba rào cản chính. Thứ nhất là chủ quyền dữ liệu, giúp doanh nghiệp xử lý dữ liệu vận hành ngay tại cơ sở, duy trì quyền kiểm soát và đáp ứng yêu cầu tuân thủ. Thứ hai là an ninh mạng, thông qua việc lưu trữ và xử lý dữ liệu gần nguồn phát sinh, góp phần giảm bề mặt tấn công. Cuối cùng là chi phí vận hành và sử dụng A.I., với khả năng giảm chi phí suy luận trên nền tảng đám mây, truyền tải dữ liệu và token, đồng thời tăng quyền kiểm soát đối với việc thực hiện các tác vụ A.I.

Thông qua các ứng dụng EcoStruxure Industrial Insights của Schneider Electric, khách hàng có thể triển khai, quản lý và quản trị nhiều tác nhân A.I. công nghiệp trên cùng một môi trường. Giải pháp hỗ trợ đơn giản hóa việc quản lý vòng đời, giám sát an ninh và duy trì quyền kiểm soát đối với các hoạt động, cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Ba tác nhân A.I. công nghiệp tại biên đầu tiên tập trung vào giám sát công nghệ vận hành, an ninh mạng và tối ưu hóa năng lượng. Tác nhân giám sát công nghệ vận hành kết hợp dữ liệu thời gian thực, cấu hình thiết bị, cảnh báo, lịch sử bảo trì và bối cảnh kỹ thuật để phát hiện vấn đề, đánh giá tác động, đề xuất hoặc khởi tạo biện pháp khắc phục, sau đó xác minh hiệu quả can thiệp.

Hệ thống giám sát công nghệ vận hành trong sản xuất: CMPC

Nền tảng cho việc triển khai các tác nhân A.I. này đã được kiểm chứng tại CMPC Chile, một đơn vị thuộc Empresas CMPC S.A., nhà sản xuất bột giấy, giấy và bao bì lớn tại Mỹ Latinh. Trong ba năm qua, doanh nghiệp đã sử dụng Hệ thống Giám sát Công nghệ Vận hành (OTMS) của Schneider Electric để theo dõi tình trạng và mức độ sẵn sàng của các hệ thống điều khiển trong quy trình sản xuất bột giấy và giấy liên tục.

OTMS cung cấp cái nhìn tổng thể về các hệ thống điều khiển, máy chủ, máy trạm và bộ chuyển mạch, giúp đội ngũ chuyên gia phát hiện sớm vấn đề, rút ngắn thời gian chẩn đoán và xác định thứ tự ưu tiên bảo trì. Theo Schneider Electric, việc triển khai này tạo nền tảng vận hành cho ứng dụng các tác nhân AI công nghiệp trong tương lai, với tiềm năng đẩy nhanh quá trình điều tra, hỗ trợ ra quyết định và vẫn bảo đảm con người kiểm soát các hành động trọng yếu.

Ba tác nhân A.I. Công nghiệp đầu tiên tại biên

Các tác nhân AI công nghiệp đầu tiên được phát triển theo ba hướng: giám sát công nghệ vận hành, an ninh mạng và tối ưu hóa năng lượng.

Tác nhân giám sát công nghệ vận hành (OT Monitoring Agent) kết hợp dữ liệu vận hành theo thời gian thực với cấu hình thiết bị, cấu trúc quy trình, cảnh báo, lịch sử bảo trì và bối cảnh kỹ thuật để nhận diện trạng thái vật lý của hoạt động công nghiệp. Hệ thống có thể phát hiện vấn đề phát sinh, phân tích những tác động tiềm tàng đối với hoạt động vận hành, đề xuất hoặc khởi tạo biện pháp khắc phục, đồng thời xác minh liệu các biện pháp can thiệp có mang lại kết quả thực tế như kỳ vọng hay không.

Tác nhân an ninh mạng (Cybersecurity Agent) liên kết dữ liệu về hoạt động mạng, hành vi của hệ thống điều khiển, cấu hình tài sản, các sự kiện vận hành và bối cảnh quy trình nhằm phát hiện những dấu hiệu bất thường. Hệ thống đánh giá các tác động có thể xảy ra đối với hoạt động công nghiệp, đề xuất hoặc thực hiện biện pháp ứng phó, sau đó xác nhận hệ thống đã trở lại trạng thái an toàn và ổn định.

Tác nhân tối ưu hóa năng lượng (Energy Optimization Agent) tích hợp dữ liệu quy trình, mô hình tiêu thụ năng lượng, hiệu suất thiết bị, điều kiện vận hành và yêu cầu sản xuất để phân tích cách thức sử dụng năng lượng trong hoạt động công nghiệp. Trên cơ sở đó, hệ thống xác định các cơ hội tối ưu hóa, đề xuất hoặc thực hiện điều chỉnh và kiểm chứng tác động thực tế đối với hiệu quả năng lượng, hiệu suất vận hành cũng như các mục tiêu bền vững.

Phát triển A.I. công nghiệp hóa

Bà Gwenaelle Huet - Phó Chủ tịch Điều hành mảng Tự động hóa Công nghiệp tại Schneider Electric cho biết, việc tích hợp trí tuệ nhân tạo trực tiếp vào hoạt động công nghiệp sẽ góp phần thúc đẩy thế hệ đổi mới tiếp theo. Sự kết hợp giữa chuyên môn tự động hóa, A.I. và điện toán tại biên của ba doanh nghiệp sẽ giúp khách hàng chuyển đổi dữ liệu vận hành thành hành động, nâng cao khả năng phục hồi, hiệu quả, an ninh mạng và tính bền vững, đồng thời tạo nền tảng cho các hoạt động công nghiệp tự chủ hơn.

Ông Sri Kodali - Giám đốc toàn cầu về Quan hệ Đối tác Nhà phát triển - Năng lượng và Tiện ích tại NVIDIA nhận định, thách thức lớn của ngành công nghiệp không chỉ nằm ở việc tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ mà còn ở khả năng chuyển dữ liệu thành hành động. Việc kết hợp các mô hình A.I. mở NVIDIA Nemotron, nền tảng HPE Private Cloud A.I. và chuyên môn công nghiệp cùng OTMS của Schneider Electric sẽ giúp các tác nhân A.I. giám sát, phân tích và tối ưu hóa hoạt động theo thời gian thực.

Theo bà Alexia Clements - Phó Chủ tịch cấp cao mảng Bán giải pháp Điện toán đám mây kết hợp tại HPE, việc đưa A.I. đến gần nơi dữ liệu được tạo ra và các quyết định được đưa ra sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng ứng dụng trên nhiều cơ sở, đồng thời duy trì các yêu cầu về bảo mật, quyền riêng tư và khả năng kiểm soát.

Ông Matías Jory - Giám đốc Kỹ thuật số và Quy trình, Phó Chủ tịch mảng Vận hành Công nghiệp, cho biết OTMS đã giúp doanh nghiệp cải thiện khả năng giám sát tình trạng và mức độ sẵn sàng của các hệ thống điều khiển trong ba năm qua. Ông đánh giá các tác nhân A.I. có tiềm năng phát triển trên nền tảng này, hỗ trợ chuyên gia điều tra vấn đề nhanh hơn và chuyển đổi thông tin thành hành động hiệu quả hơn, trong khi con người vẫn nắm quyền kiểm soát các quyết định trọng yếu.

A.I. có tiềm năng công nghiệp hóa nhưng con người vẫn giữ quyền kiểm soát những hành động trọng yếu

Schneider Electric, NVIDIA và HPE hướng đến xây dựng nền tảng cho thế hệ hoạt động công nghiệp tiếp theo, trong đó các hệ thống thông minh có thể liên tục giám sát, phân tích và tối ưu hóa hiệu suất, góp phần nâng cao mức độ an toàn, hiệu quả và khả năng tự chủ trong các ngành công nghiệp quy trình.



