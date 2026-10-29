CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thể thao

Việt Nam lần đầu đăng cai Giải vô địch golf nam nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Việt Nam sẽ lần đầu tiên đăng cai Giải vô địch golf nam nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương (APAC) vào năm 2027. Giải đấu diễn ra từ ngày 28 đến 31/10 tại Hoiana Shores, Hội An, đánh dấu cột mốc đáng chú ý của golf Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Hoiana Shores được chọn đăng cai mùa giải 2027

Tại buổi họp báo diễn ra ở New Zealand, Liên đoàn Golf châu Á – Thái Bình Dương công bố hai địa điểm đăng cai các mùa giải APAC tiếp theo. Theo đó, Hoiana Shores tại Hội An, Việt Nam sẽ tổ chức giải năm 2027, trong khi New South Wales Golf Club ở Sydney, Australia là địa điểm diễn ra mùa giải 2028. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai sân golf được lựa chọn đăng cai giải đấu danh giá này.

Việt Nam lần đầu đăng cai Giải vô địch golf nam nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương - Ảnh 1.
Việt Nam lần đầu đăng cai Giải vô địch golf nam nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương - Ảnh 2.
Việt Nam lần đầu đăng cai Giải vô địch golf nam nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương - Ảnh 3.

Hoiana Shores tại Hội An sẽ là địa điểm đăng cai Giải vô địch golf nam nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương năm 2027

Ra đời từ năm 2009, APAC được xem là bước đệm quan trọng, mở ra cơ hội phát triển sự nghiệp cho nhiều golfer nghiệp dư hàng đầu thế giới. Việc Việt Nam đăng cai giải đấu không chỉ mang đến cơ hội tổ chức một sự kiện golf quốc tế quy mô lớn, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến golf của Việt Nam.

Ba golfer Việt Nam tranh tài tại mùa giải 2026

Trong khi hướng đến kỳ đăng cai năm 2027, golf Việt Nam đang có đại diện tranh tài tại mùa giải APAC thứ 17 diễn ra trên sân Te Arai Links, New Zealand. Ba golfer trẻ của Việt Nam góp mặt là Nguyễn Tuấn Anh, Hồ Anh Huy và Nguyễn Văn Hòa.

Sau vòng đấu đầu tiên, Nguyễn Tuấn Anh là golfer Việt Nam có thành tích tốt nhất khi đạt điểm even par, tạm xếp đồng hạng 17. Giải đấu năm nay gồm bốn vòng, với vòng cắt loại được thực hiện sau vòng hai và dự kiến khép lại vào Chủ nhật, ngày 1/11.

Việt Nam lần đầu đăng cai Giải vô địch golf nam nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương - Ảnh 4.
Việt Nam lần đầu đăng cai Giải vô địch golf nam nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương - Ảnh 5.

Ba golfer Nguyễn Tuấn Anh, Hồ Anh Huy và Nguyễn Văn Hoà đại diện Việt Nam tranh tài tại APAC 2026 ở New Zealand

Việc được trao quyền đăng cai APAC 2027 mở ra cơ hội để Việt Nam tiếp tục nâng cao vị thế trong cộng đồng golf khu vực, đồng thời tạo thêm động lực phát triển cho các golfer trẻ trong nước.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/4dmlT3v6EV8?si=gsbyY0wydg5ViblQ

Tin liên quan

Giải Golf thiện nguyện Long Sơn lần 2 năm 2026 lan tỏa tinh thần sẻ chia

Giải Golf thiện nguyện Long Sơn lần 2 năm 2026 lan tỏa tinh thần sẻ chia

(HTV) - Tiếp nối mùa giải đầu tiên gây quỹ hơn 1,2 tỷ đồng, Giải Golf thiện nguyện Long Sơn lần 2 năm 2026 diễn ra tại sân golf Long Thành, với sự tham gia của hơn 160 golfers, hướng đến các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Race to Dubai: Học hỏi đồng đội Ryder Cup, tay golf Rory McIlroy đổi gu thời trang và nâng cấp thiết bị trước chặng cuối

Race to Dubai: Học hỏi đồng đội Ryder Cup, tay golf Rory McIlroy đổi gu thời trang và nâng cấp thiết bị trước chặng cuối

Có mặt tại New Delhi tham dự DP World India Championship tuần này, tay golf Bắc Ireland Rory McIlroy gây chú ý với phong cách thời trang mới cùng kế hoạch nâng cấp thiết bị phục hồi thể lực, sẵn sàng bứt phá ở chặng nước rút cuộc đua vô địch Race to Dubai.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Bánh bao, cơm tấm miễn phí | HTV Thành phố không ngủ

Bánh bao, cơm tấm miễn phí | HTV Thành phố không ngủ

Show nổi bật 17:00 29/10/2026

"HTV Thành phố không ngủ" tiếp tục lan tỏa câu chuyện đẹp về tình người giữa lòng TP. Hồ Chí Minh. Từ những ổ bánh mì miễn phí, mô hình sẻ chia nay có thêm bánh bao và cơm tấm dành tặng những người có hoàn cảnh khó khăn.

Tây Ninh: Đầu tư 2 nút giao trên Quốc lộ 1, giảm ùn tắc | 60 Giây Sáng ngày 29/10/2026

Tây Ninh: Đầu tư 2 nút giao trên Quốc lộ 1, giảm ùn tắc | 60 Giây Sáng ngày 29/10/2026

Thời sự 10:25 29/10/2026

(HTV) - Chương trình 60 Giây Sáng - Ngày 29/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sau.

Triều Tiên phóng tên lửa, thử loa phóng thanh sát biên giới

Triều Tiên phóng tên lửa, thử loa phóng thanh sát biên giới

Thế giới 19:12 29/10/2026

(HTV) - Ngày 29/10, Đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, còn gọi là Biển Nhật Bản.

Tây Ninh: Đầu tư 2 nút giao trên Quốc lộ 1, giảm ùn tắc

Tây Ninh: Đầu tư 2 nút giao trên Quốc lộ 1, giảm ùn tắc

Thời sự 11:09 29/10/2026

(HTV) - Bộ Xây dựng thông báo sẽ đầu tư khoảng 1.180 tỷ đồng xây dựng hầm chui và cầu vượt tại 2 nút giao Long Kim và Bình Nhựt qua địa bàn xã Bến Lức, Tây Ninh.

Xem thêm