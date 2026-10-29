Việt Nam lần đầu đăng cai Giải vô địch golf nam nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương

Hoiana Shores được chọn đăng cai mùa giải 2027

Tại buổi họp báo diễn ra ở New Zealand, Liên đoàn Golf châu Á – Thái Bình Dương công bố hai địa điểm đăng cai các mùa giải APAC tiếp theo. Theo đó, Hoiana Shores tại Hội An, Việt Nam sẽ tổ chức giải năm 2027, trong khi New South Wales Golf Club ở Sydney, Australia là địa điểm diễn ra mùa giải 2028. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai sân golf được lựa chọn đăng cai giải đấu danh giá này.

Hoiana Shores tại Hội An sẽ là địa điểm đăng cai Giải vô địch golf nam nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương năm 2027

Ra đời từ năm 2009, APAC được xem là bước đệm quan trọng, mở ra cơ hội phát triển sự nghiệp cho nhiều golfer nghiệp dư hàng đầu thế giới. Việc Việt Nam đăng cai giải đấu không chỉ mang đến cơ hội tổ chức một sự kiện golf quốc tế quy mô lớn, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến golf của Việt Nam.

Ba golfer Việt Nam tranh tài tại mùa giải 2026

Trong khi hướng đến kỳ đăng cai năm 2027, golf Việt Nam đang có đại diện tranh tài tại mùa giải APAC thứ 17 diễn ra trên sân Te Arai Links, New Zealand. Ba golfer trẻ của Việt Nam góp mặt là Nguyễn Tuấn Anh, Hồ Anh Huy và Nguyễn Văn Hòa.

Sau vòng đấu đầu tiên, Nguyễn Tuấn Anh là golfer Việt Nam có thành tích tốt nhất khi đạt điểm even par, tạm xếp đồng hạng 17. Giải đấu năm nay gồm bốn vòng, với vòng cắt loại được thực hiện sau vòng hai và dự kiến khép lại vào Chủ nhật, ngày 1/11.

Ba golfer Nguyễn Tuấn Anh, Hồ Anh Huy và Nguyễn Văn Hoà đại diện Việt Nam tranh tài tại APAC 2026 ở New Zealand

Việc được trao quyền đăng cai APAC 2027 mở ra cơ hội để Việt Nam tiếp tục nâng cao vị thế trong cộng đồng golf khu vực, đồng thời tạo thêm động lực phát triển cho các golfer trẻ trong nước.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/4dmlT3v6EV8?si=gsbyY0wydg5ViblQ