Tây Ninh: Đầu tư 2 nút giao trên Quốc lộ 1, giảm ùn tắc | 60 Giây Sáng ngày 29/10/2026

Tây Ninh: Đầu tư 2 nút giao trên Quốc lộ 1, giảm ùn tắc

Bộ Xây dựng vừa thông báo sẽ đầu tư khoảng 1.180 tỷ đồng xây dựng hầm chui và cầu vượt tại 2 nút giao Long Kim và Bình Nhựt qua địa bàn xã Bến Lức. Dự án nằm trên Quốc lộ 1 qua tỉnh Tây Ninh, nhằm giảm ùn tắc và tăng cường kết nối vùng.

Theo phương án thiết kế, nút giao Long Kim sẽ được xây hầm chui trên Quốc lộ 1 hiện hữu với quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ

Từ lớp học Robotics của học sinh tiểu học đến ngôi vô địch quốc tế

Từ những giờ học Robotics với các linh kiện nhỏ và những dòng lệnh lập trình, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học và THCS Phan Văn Trị, TP. Hồ Chí Minh đã chinh phục đấu trường công nghệ quốc tế. Thành tích này cho thấy hiệu quả của việc nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, giáo dục STEM và tiếp cận công nghệ từ bậc tiểu học.

Thành tích quốc tế này góp phần khẳng định hiệu quả của giáo dục STEM trong việc khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, giúp học sinh tự tin hội nhập và làm chủ công nghệ tương lai

TP. Hồ Chí Minh triển khai chương trình tổng kích cầu cuối năm

Chiều qua, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026), UBND TP. Hồ chí Minh đã công bố triển khai Chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 – Tết Nguyên đán 2027 với tên gọi "Vibrant HCMC" .

Chương trình được xây dựng theo mô hình “5 trong 1”, kết nối năm lĩnh vực: mua sắm, giải trí, du lịch, thương mại điện tử và thanh toán số trong một kế hoạch triển khai thống nhất

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình 60 Giây - Ngày 29/10/2026.