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TP. Hồ Chí Minh tăng cường khuyến khích sử dụng giao thông công cộng

Đời sống 00:01:04.87
MC ZI

(HTV) - TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh vận động, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, qua đó góp phần giảm áp lực giao thông và xây dựng đô thị phát triển bền vững.

Từ ngày 1/7/2026, 134 tuyến xe buýt miễn phí đã vận chuyển hơn 40 triệu lượt hành khách, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận giao thông công cộng.

Bên cạnh đó, xe buýt điện vận hành trơn tru hơn, không gian mát mẻ và số chuyến tăng cũng giúp việc di chuyển thuận tiện hơn. Trong giai đoạn 2026–2030, TP. Hồ Chí Minh vận động 80% cán bộ, viên chức và người lao động sử dụng xe buýt, metro tối thiểu hai lần mỗi tuần.

TP. Hồ Chí Minh tăng cường khuyến khích sử dụng giao thông công cộng - Ảnh 1.

Việc thay đổi thói quen của người dân đang được thực hiện cùng với chuyển đổi số, và nâng cao chất lượng dịch vụ

Theo ThS. Nguyễn Duy Tâm - Giảng viên Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh, việc sử dụng phương tiện công cộng mang tính tiên phong, góp phần tiết kiệm không gian di chuyển và giảm áp lực hạ tầng giao thông.

Song song đó, thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến mục tiêu giao thông công cộng đáp ứng 15–20% nhu cầu đi lại vào năm 2030.

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