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Muốn tự do trong hôn nhân, vợ chồng trẻ phải tự chủ tài chính | Bản lĩnh đối mặt

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Ra ở riêng để tránh mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu, nhưng áp lực chi phí sinh hoạt lại khiến vợ chồng trẻ liên tục tranh cãi. Trong tập 53 Bản lĩnh đối mặt, MC Hải Yến và TS. Tô Nhi A cùng phân tích bài toán độc lập, tự chủ tài chính khi xây dựng cuộc sống hôn nhân.

Ra ở riêng nhưng chưa sẵn sàng tự lập

Trong câu chuyện được đưa ra thảo luận, cặp vợ chồng trẻ quyết định rời nhà cha mẹ để có không gian sống riêng. Tuy nhiên, khi phải tự chi trả tiền thuê nhà và các khoản sinh hoạt, cả hai lại rơi vào bế tắc. Những áp lực kinh tế dần trở thành nguyên nhân khiến mâu thuẫn gia đình thêm căng thẳng.

Muốn tự do trong hôn nhân, vợ chồng trẻ phải tự chủ tài chính | Bản lĩnh đối mặt - Ảnh 1.
Muốn tự do trong hôn nhân, vợ chồng trẻ phải tự chủ tài chính | Bản lĩnh đối mặt - Ảnh 2.
Muốn tự do trong hôn nhân, vợ chồng trẻ phải tự chủ tài chính | Bản lĩnh đối mặt - Ảnh 3.

Theo MC Hải Yến và TS. Tô Nhi A, việc lựa chọn ra ở riêng cần đi cùng sự chuẩn bị về tài chính và tinh thần

Nếu chỉ mong muốn thoát khỏi sự can thiệp của cha mẹ mà chưa tính toán khả năng tự lo cho cuộc sống, các cặp đôi có thể tiếp tục đối mặt với những khó khăn mới.

Tự do phải đi cùng trách nhiệm

TS. Tô Nhi A nhấn mạnh: “Muốn có tự do thì bắt buộc phải độc lập. Em không thể vừa muốn thoát khỏi sự gò bó của cha mẹ lại vừa muốn nhận tài sản từ họ”.

Theo nữ tiến sĩ, mong muốn có cuộc sống riêng là chính đáng, nhưng mỗi người cũng cần chủ động chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Thay vì trông chờ sự hỗ trợ từ gia đình, vợ chồng nên cùng trao đổi về thu nhập, chi phí và khả năng tài chính để tìm phương án phù hợp.

Câu chuyện trong Bản lĩnh đối mặt gợi mở bài học dành cho các cặp vợ chồng trẻ: hôn nhân không chỉ cần tình yêu mà còn đòi hỏi sự đồng lòng và tinh thần sẻ chia. Khi cả hai biết “liệu cơm gắp mắm”, cùng vun vén và tôn trọng trách nhiệm của mỗi người, cuộc sống độc lập mới có thể trở thành nền tảng vững chắc cho gia đình.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/_DDSaCf6r7s?si=KoNIIALzt58pl_9K

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Bản lĩnh đối mặt - Tập 53

Bản lĩnh đối mặt - Tập 53

(HTV) - Mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu khiến một cặp vợ chồng trẻ quyết định ra ở riêng nhưng áp lực tiền thuê nhà lại dẫn đến những cuộc tranh cãi liên tiếp. Tập 53 Bản lĩnh đối mặt cùng MC Hải Yến và TS. Tô Nhi A gợi mở bài toán cân bằng giữa tự do cá nhân và trách nhiệm tài chính trong hôn nhân.

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