Muốn tự do trong hôn nhân, vợ chồng trẻ phải tự chủ tài chính | Bản lĩnh đối mặt

Ra ở riêng nhưng chưa sẵn sàng tự lập

Trong câu chuyện được đưa ra thảo luận, cặp vợ chồng trẻ quyết định rời nhà cha mẹ để có không gian sống riêng. Tuy nhiên, khi phải tự chi trả tiền thuê nhà và các khoản sinh hoạt, cả hai lại rơi vào bế tắc. Những áp lực kinh tế dần trở thành nguyên nhân khiến mâu thuẫn gia đình thêm căng thẳng.

Theo MC Hải Yến và TS. Tô Nhi A, việc lựa chọn ra ở riêng cần đi cùng sự chuẩn bị về tài chính và tinh thần

Nếu chỉ mong muốn thoát khỏi sự can thiệp của cha mẹ mà chưa tính toán khả năng tự lo cho cuộc sống, các cặp đôi có thể tiếp tục đối mặt với những khó khăn mới.

Tự do phải đi cùng trách nhiệm

TS. Tô Nhi A nhấn mạnh: “Muốn có tự do thì bắt buộc phải độc lập. Em không thể vừa muốn thoát khỏi sự gò bó của cha mẹ lại vừa muốn nhận tài sản từ họ”.

Theo nữ tiến sĩ, mong muốn có cuộc sống riêng là chính đáng, nhưng mỗi người cũng cần chủ động chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Thay vì trông chờ sự hỗ trợ từ gia đình, vợ chồng nên cùng trao đổi về thu nhập, chi phí và khả năng tài chính để tìm phương án phù hợp.

Câu chuyện trong Bản lĩnh đối mặt gợi mở bài học dành cho các cặp vợ chồng trẻ: hôn nhân không chỉ cần tình yêu mà còn đòi hỏi sự đồng lòng và tinh thần sẻ chia. Khi cả hai biết “liệu cơm gắp mắm”, cùng vun vén và tôn trọng trách nhiệm của mỗi người, cuộc sống độc lập mới có thể trở thành nền tảng vững chắc cho gia đình.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/_DDSaCf6r7s?si=KoNIIALzt58pl_9K