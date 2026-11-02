Bản lĩnh đối mặt - Tập 54

Nỗi lo của người cha trước thói quen chi tiêu của con

Là giáo viên, MC tự do tại TP. Hồ Chí Minh, anh Lê Minh Phúc chia sẻ về hai cô con gái, một người 24 tuổi đã đi làm và một người đang là sinh viên năm ba. Dù các con ngoan ngoãn, giỏi giang và có khả năng tự kiếm tiền, anh vẫn trăn trở khi các con có xu hướng chi tiêu thoải mái, làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, chưa chú trọng tích lũy cho tương lai.

Anh Lê Minh Phúc chia sẻ nỗi trăn trở về thói quen chi tiêu của hai cô con gái

Theo góc nhìn của người cha, việc tiết kiệm và chuẩn bị nền tảng tài chính vững chắc là điều cần thiết để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, quan điểm ấy không hoàn toàn đồng nhất với cách người trẻ nhìn nhận việc sử dụng tiền bạc, khi nhu cầu mua sắm, trải nghiệm và chăm sóc bản thân ngày càng được quan tâm.

Tìm cách đồng hành thay vì áp đặt

Phân tích câu chuyện, TS. Tô Nhi A chỉ ra rằng sự khác biệt trong cách chi tiêu không đơn thuần nằm ở ý thức tiết kiệm, mà còn xuất phát từ điều kiện sống và cách giáo dục giữa các thế hệ. Khi cha mẹ đã chuẩn bị sẵn nhà cửa, điều kiện kinh tế và sự bảo bọc, con cái có thể chưa cảm nhận rõ áp lực phải tích lũy để tự xây dựng cuộc sống riêng.

Trong khi thế hệ trước thường đề cao quan niệm “an cư lạc nghiệp”, nhiều người trẻ ngày nay ưu tiên trải nghiệm, dịch chuyển và sức khỏe tinh thần. Ca sĩ Hải Yến cũng chia sẻ sự đồng cảm với mong muốn tự thưởng cho bản thân của người trẻ trong giai đoạn đầu đời, trước khi bước vào những trách nhiệm lớn hơn.

Ca sĩ Hải Yến chia sẻ góc nhìn về nhu cầu tận hưởng cuộc sống của người trẻ

Từ đó, TS. Tô Nhi A gợi ý cha mẹ có thể tạo môi trường “tự lập giả lập”, chẳng hạn để con cùng đóng góp chi phí sinh hoạt, tiền ăn hoặc tiền nhà theo tỷ lệ phù hợp. Cách làm này giúp người trẻ hiểu rõ hơn giá trị của tiền bạc và rèn luyện kỹ năng quản lý tài chính mà không tạo cảm giác bị ép buộc.

Câu chuyện trong Bản lĩnh đối mặt cho thấy, khác biệt về chi tiêu không nhất thiết phải trở thành mâu thuẫn gia đình. Khi cha mẹ lắng nghe và con cái học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, hai thế hệ có thể tìm được tiếng nói chung trong việc xây dựng thói quen tài chính lành mạnh.

Đón xem Bản lĩnh đối mặt lúc 20 giờ, Chủ nhật hằng tuần trên HTV7.

Xem đầy đủ Tập 54 tại link: https://youtu.be/x87SC3DFUxY?si=VhtRFhuAcAgl15SL