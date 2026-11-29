Vén màn bí ẩn: 21 tập phim với nhiều đề tài gần gũi

"Vén màn bí ẩn" đang phát sóng lúc 19g thứ Hai hàng tuần trên HTV7. Không khai thác một vụ án xuyên suốt, "Vén màn bí ẩn" lựa chọn mỗi tập là một câu chuyện riêng.

Các tình huống được xây dựng từ những vấn đề quen thuộc trong đời sống như: mâu thuẫn gia đình, ghen tuông, tranh chấp tài sản, cờ bạc, nợ nần, nghiện game, lừa đảo, bạo lực học đường...

"Vén màn bí ẩn" và 21 câu chuyện phạm tội từ đời sống

Tuy nhiên, những sự việc tưởng chừng nhỏ nhặt có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khi người trong cuộc mất khả năng kiểm soát hành vi hoặc lựa chọn cách giải quyết sai lầm.

Qua 21 câu chuyện, chương trình mở ra nhiều tình huống khác nhau, phản ánh những vấn đề xã hội có thể xảy ra trong các mối quan hệ và môi trường sống.

Vén màn bí ẩn: Tái hiện vụ án bằng ngôn ngữ điện ảnh

Thay vì chỉ cung cấp thông tin bằng lời kể, chương trình sử dụng hình thức phim tái hiện để thể hiện diễn biến vụ việc. Các tình tiết, nhân vật và xung đột được đưa lên màn ảnh, giúp khán giả theo dõi câu chuyện trực quan hơn.

Các chuyên gia tâm lý – xã hội và luật sư cùng phân tích vụ việc

Sau phần tái hiện, các chuyên gia tâm lý – xã hội và luật sư cùng phân tích vụ việc. Qua đó, những tình tiết quan trọng được làm rõ từ nguyên nhân, động cơ đến trách nhiệm pháp lý. Cách kết hợp này tạo sự liên kết giữa phần kể chuyện và kiến thức chuyên môn, giúp người xem không bị giới hạn ở việc theo dõi diễn biến vụ án.

Đồng hành xuyên suốt 21 tập phim là diễn viên, MC Lê Nguyên Bảo. Anh dẫn dắt nội dung, kết nối các tình huống với phần trao đổi của chuyên gia, tạo mạch theo dõi xuyên suốt chương trình. Với thời lượng 25 phút mỗi tập, chương trình lựa chọn cách kể cô đọng, tập trung vào những diễn biến đáng chú ý và thông tin cần thiết.

"Vén màn bí ẩn" - 19 giờ thứ Hai hàng tuần trên HTV7.