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Giải mã góc khuất tâm lý sau những vụ án | Vén màn bí ẩn

THIÊN BÌNH
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"Vén màn bí ẩn" là chương trình kết hợp phim vụ án với những phân tích của các chuyên gia pháp lý và tâm lý.

Giải mã góc khuất tâm lý sau những vụ án | Vén màn bí ẩn - Ảnh 1.
Giải mã góc khuất tâm lý sau những vụ án | Vén màn bí ẩn - Ảnh 2.
Giải mã góc khuất tâm lý sau những vụ án | Vén màn bí ẩn - Ảnh 3.
Giải mã góc khuất tâm lý sau những vụ án | Vén màn bí ẩn - Ảnh 4.

Tập 1 mở đầu với cuộc tranh luận bị áp đặt và cuộc hôn nhân tù túng

"Vén màn bí ẩn" phát sóng lúc 19g thứ Hai hàng tuần trên HTV7, từ ngày 19/10. Chương trình giúp khán giả nhìn sâu vào nguyên nhân, hệ lụy của những lựa chọn sai lầm.

Vén màn bí ẩn: Khi cảm xúc đẩy con người đến bi kịch

"Vén màn bí ẩn" mở đầu bằng câu chuyện về một cuộc hôn nhân ngột ngạt. Một mối tình ngoài luồng tưởng chừng mang đến lối thoát, nhưng lại kéo theo những hệ lụy khó lường. Khi cuộc chia tay không được chấp nhận, tình yêu dần biến thành sự chiếm hữu. Những bí mật cũng trở thành công cụ đe dọa, còn cơn ghen vượt khỏi tầm kiểm soát.

Điều gì đã đẩy những người trong cuộc đến bước đường cùng? Liệu bi kịch có thể được ngăn chặn trước khi quá muộn? Qua từng tình huống, chương trình đặt ra câu hỏi tâm lý, trách nhiệm và giới hạn trong các mối quan hệ.

Đặc biệt, tập đầu tiên có sự dẫn dắt của MC, diễn viên Lê Nguyên Bảo. Đồng hành cùng anh là luật sư Nguyễn Trung Tín và Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Các khách mời sẽ phân tích câu chuyện từ nhiều góc độ. Qua đó, khán giả có thêm cơ sở để nhìn nhận hành vi và những lựa chọn của con người.

Vén màn bí ẩn: Kết nối góc nhìn pháp lý và tâm lý

Bên cạnh diễn biến vụ án, "Vén màn bí ẩn" tìm hiểu các yếu tố sau hành vi phạm tội. Đó có thể là tổn thương kéo dài, nỗi sợ bị bỏ rơi hoặc mâu thuẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, hoàn cảnh và cảm xúc không thể mặc nhiên trở thành lý do biện minh cho hành vi sai trái.

Giải mã góc khuất tâm lý sau những vụ án | Vén màn bí ẩn - Ảnh 5.
Giải mã góc khuất tâm lý sau những vụ án | Vén màn bí ẩn - Ảnh 6.
Giải mã góc khuất tâm lý sau những vụ án | Vén màn bí ẩn - Ảnh 7.
Giải mã góc khuất tâm lý sau những vụ án | Vén màn bí ẩn - Ảnh 8.
Giải mã góc khuất tâm lý sau những vụ án | Vén màn bí ẩn - Ảnh 9.

Chương trình có sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực

Vì vậy, chương trình có sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực. Trong đó có luật sư Nguyễn Trung Tín, luật sư Nguyễn Văn Hậu, luật sư Phùng Anh Chuyên và luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường. 

Ở góc độ tâm lý và xã hội, chương trình có sự tham gia của Tiến sĩ Tô Nhi A, Tiến sĩ Lê Thị Linh Trang và Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao. Bên cạnh đó là Thạc sĩ Trần Thị Ngọc Tuyền và Tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy.

Thông qua những phân tích này, chương trình giúp khán giả hiểu rõ hơn về trách nhiệm pháp lý. Các hệ lụy của hành vi cũng được làm rõ. Đồng thời, chương trình gợi mở những dấu hiệu cảnh báo trong các mối quan hệ. Từ đó, mỗi người có thể chủ động nhận diện nguy cơ và cân nhắc cách ứng xử phù hợp.

Giới thiệu tập 1 "Vén màn bí ẩn"

Vén màn bí ẩn: Nhìn lại những lựa chọn trước khi quá muộn

"Vén màn bí ẩn" là chương trình giải trí điều tra, khám phá, kết hợp phim vụ án với phần phân tích của chuyên gia. Do DAT Film Media và HTV phối hợp thực hiện, chương trình hướng đến những câu chuyện vừa tạo sự tò mò, vừa gợi mở bài học thiết thực.

Bởi đằng sau mỗi vụ án không chỉ là câu hỏi về đúng sai hay một bản án. Đó còn là những gia đình chịu tổn thương, mối quan hệ đổ vỡ, những hệ lụy kéo dài. Vì thế, hiểu biết pháp luật và nhận diện cảm xúc là những điều cần thiết trong cuộc sống.

"Vén màn bí ẩn" - 19g thứ Hai hàng tuần trên HTV7.

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