Văn hóa doanh nghiệp: Nền tảng kiến tạo sự phát triển bền vững

Diễn ra tại Nhà hát HTV, hội thảo “Văn hóa kiến tạo tương lai” nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam là dịp để các nhà nghiên cứu, chuyên gia và cộng đồng doanh nhân cùng trao đổi về vai trò của văn hóa trong hoạt động quản trị và phát triển doanh nghiệp.

Cầu nối giữa các thế hệ và đối tác quốc tế

Một trong những vấn đề được quan tâm tại hội thảo là sự khác biệt trong văn hóa làm việc giữa các thế hệ nhân sự. Tại Tập đoàn Phúc Sinh, khoảng 70% nhân sự đã gắn bó trên 10 năm, trong khi 30% còn lại là lực lượng lao động trẻ. Sự đa dạng về độ tuổi đòi hỏi doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc cởi mở, đề cao tính tự giác và khả năng thích ứng.

Các diễn giả trao đổi về tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp trong phát triễn bền vững

Ông Phan Minh Thông - Giám đốc Tập đoàn Phúc Sinh, chia sẻ: “Ở văn phòng chúng tôi tính tự giác, tự chủ rất cao vì chúng tôi làm việc với tốc độ nhanh. Mỗi thế hệ như Gen Z hay các Gen khác đều có văn hóa làm việc riêng. Phúc Sinh như một cây cầu, làm cho nước ngoài hiểu văn hóa Việt Nam và ngược lại, chúng tôi cũng phải hiểu văn hóa đối tác mới bán được hàng”.

Theo doanh nhân Phan Minh Thông, khả năng dung hòa khác biệt trong môi trường làm việc không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì sự gắn kết giữa các thế hệ mà còn tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hợp tác với đối tác nước ngoài.

Niềm tin, sự tử tế và tinh thần lấy con người làm trung tâm cũng được xác định là những giá trị cốt lõi trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Ông Nguyễn Quách Cương - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thành Nam Group nhấn mạnh, cốt lõi xây dựng văn hóa dựa trên niềm tin, sự làm gương và lấy con người làm trung tâm, nhân bản với chính mình, nhân viên và khách hàng. Góc nhìn của nhà đầu tư nước ngoài về Việt Nam sẽ uy tín hơn khi họ làm việc với những con người tử tế trong một đất nước tử tế”.

Mở rộng hệ sinh thái truyền thông đồng hành cùng doanh nhân

Trong khuôn khổ chương trình, HTV chính thức ra mắt phiên bản Truyền hình và Phát thanh của Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng dành cho cộng đồng doanh nhân.

Đánh giá về sự kiện này, ông Ngô Vi Đồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT, Chủ tịch Hội đồng Sách Doanh nhân, cho rằng: “Phiên bản Doanh nhân Sài Gòn trước đây lưu giữ nhiều tư liệu quý về hoạt động và tư duy của giới doanh nhân. Hiện nay, với khả năng truyền thông đa phương tiện và sức ảnh hưởng to lớn của HTV, hình ảnh doanh nhân sẽ được lan tỏa mạnh mẽ không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn quốc và quốc tế”.

Lễ ra mắt phiên bản Truyền hình và Phát thanh của Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, cho biết: “Sắp tới sẽ đẩy mạnh đưa văn hóa đọc vào doanh nghiệp. HTV có thể đóng vai trò nòng cốt vừa điểm tin tức vừa đọc sách cho công nhân trong giờ nghỉ. Qua đó, báo chí truyền thông phát huy vai trò giới thiệu mô hình hiệu quả, đồng thời tuyên truyền về ứng xử có trách nhiệm trên không gian số”.

Tại hội thảo, tinh thần của Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa cũng được nhắc đến, trong đó nhấn mạnh vai trò của văn hóa với tư cách là nền tảng và nguồn lực nội sinh quan trọng đối với sự phát triển. Từ câu chuyện quản trị nhân sự, xây dựng uy tín với đối tác quốc tế đến việc lan tỏa văn hóa đọc trong môi trường sản xuất, các ý kiến tại hội thảo cùng khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp.



