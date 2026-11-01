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Chính trị

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tiếp thu, chỉnh lý 35 dự thảo luật, nghị quyết tại Phiên họp thứ 8

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; chủ trương đầu tư 3 dự án xây đường bộ cao tốc.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Văn phòng Quốc hội cho biết theo dự kiến, Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra thành 4 đợt: đợt 1: chiều 2/11/2026 (dự kiến từ 17h đến 20h); đợt 2: 3 buổi vào các ngày 10, 11 và 13/11/2026 (sau khi kết thúc thảo luận tại hội trường); đợt 3: ngày 17 và 18/11/2026; đợt 4: sáng 25/11/2026 tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 35 dự thảo, gồm: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi); Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật Văn bản quy phạm pháp luật và nội dung tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật. Cùng với đó là các dự thảo: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch; Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tiếp thu, chỉnh lý 35 dự thảo luật, nghị quyết tại Phiên họp thứ 8 - Ảnh 2.

Khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua các dự thảo: Nghị quyết quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi cho hoạt động và nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2025/UBTVQH15 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 quy định về chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân; Nghị quyết phê duyệt Khung kiến trúc số của Quốc hội (phiên bản 2.0), bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 1637/NQ-UBTVQH15 phê duyệt Đề án Chuyển đổi số của Quốc hội giai đoạn 2025-2030.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Báo cáo số 839/BC-CP ngày 5/10/2026 về hướng dẫn, thực hiện một số quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về: chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2035; chủ trương đầu tư 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc (gồm cao tốc Bảo Hà-Lai Châu, đoạn Bảo Hà-Tân Phong; cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum; cao tốc Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La); cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền.

Nguồn: TTXVN


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