CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Chính trị

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Chọn đúng khâu đột phá, nâng cao năng lực tự chủ

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
Theo dõi HTV trên Google News

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 31/10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường tiếp tục thảo luận về các nội dung: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Cùng với đó, thảo luận Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2027; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân quan tâm, theo dõi.

Quang cảnh phiên họp sáng 30/10. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương. Những kết quả đạt được trong năm đầu nhiệm kỳ rất đáng ghi nhận, thể hiện khả năng thích ứng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trước nhiều biến động.

Đặc biệt, các quyết sách chiến lược về thể chế, hạ tầng, khoa học, công nghệ và tổ chức bộ máy đã bước đầu đi vào thực tiễn, củng cố niềm tin, tạo nền tảng quan trọng để tăng tốc, bứt phá trong giai đoạn 2026 - 2030.

Cơ quan thẩm tra cho rằng, hệ thống nhiệm vụ, giải pháp năm 2027 của Chính phủ cơ bản bao quát yêu cầu trước mắt và định hướng trung, dài hạn nhưng cần khắc phục tình trạng dàn trải, làm rõ thứ tự ưu tiên. Với mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, vấn đề quyết định không phải bổ sung thêm giải pháp mà là lựa chọn đúng khâu đột phá, nâng cao hiệu quả thực thi, năng suất và năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính lưu ý 6 vấn đề trọng tâm mà Chính phủ cần quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành thời gian tới. Trong đó kiên định giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, coi đây là điều kiện tiên quyết của tăng trưởng cao; đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, nâng cao giá trị gia tăng trong nước; ưu tiên hạ tầng chiến lược và an ninh năng lượng.

Cùng với đó, chuyển trọng tâm đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từ chú trọng nguồn lực đầu vào sang tạo ra sản phẩm ứng dụng, nâng cao năng suất và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; hoàn thiện thể chế phải chuyển từ số lượng văn bản ban hành sang hiệu quả thực thi; gắn tăng trưởng cao với phát triển văn hóa, xã hội...

Nhấn mạnh tổ chức thực hiện là khâu quyết định, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị xác định rõ trách nhiệm, thời hạn, nguồn lực và kết quả đầu ra của từng nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu. Yêu cầu xuyên suốt là gắn tăng trưởng cao với ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững và nâng cao thực chất đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Theo chương trình, chiều 31/10, Quốc hội nghỉ để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.

Nguồn: baotintuc.vn (TTXVN)

Tin liên quan

Ngày 31/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 31/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, ngày 31/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027...

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

BIGBANG kết hợp cùng khủng long Dooly tại MAMA Awards 2026

BIGBANG kết hợp cùng khủng long Dooly tại MAMA Awards 2026

Văn hóa - Giải trí 10:10 30/10/2026

(HTV) - BIGBANG sẽ kết hợp cùng nhân vật hoạt hình Dooly trong một sân khấu đặc biệt tại MAMA Awards 2026. Lễ trao giải năm nay còn quy tụ nhóm nhạc Panic, nghệ sĩ đương đại Lee Bae và nhiều tên tuổi K-pop, mở ra những màn kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật và công nghệ.

TP.HCM: Khởi tố, bắt tạm giam 8 người trong vụ lừa đảo tại Công ty Bảo Phúc

TP.HCM: Khởi tố, bắt tạm giam 8 người trong vụ lừa đảo tại Công ty Bảo Phúc

Xã hội 19:47 30/10/2026

Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Bảo Phúc. Các đối tượng bị cáo buộc sử dụng chiêu quảng cáo nhà đất giá rẻ, tổ chức dẫn khách đi xem dự án, giả lập giao dịch đặt cọc để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Trò chơi dân gian: Gìn giữ ký ức tuổi thơ, lan tỏa giá trị văn hóa Việt | Sắc màu Việt Nam

Trò chơi dân gian: Gìn giữ ký ức tuổi thơ, lan tỏa giá trị văn hóa Việt | Sắc màu Việt Nam

Show nổi bật 11:08 30/10/2026

(HTV) - Từ ô ăn quan, kéo co đến nhảy sạp, trò chơi dân gian không chỉ lưu giữ ký ức tuổi thơ mà còn phản ánh bản sắc văn hóa dân tộc. Cùng Tiến sĩ, NSƯT Hoàng Duẩn khám phá giá trị truyền thống và cách đưa những trò chơi quen thuộc đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Thông qua Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm

Thông qua Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm

Chính trị 14:25 30/10/2026

Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích khoảng 6.772,59km2, gồm 168 đơn vị hành chính.

Xem thêm