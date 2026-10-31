Quốc hội thảo luận giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Khơi thông nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp bứt phá

Đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được trong năm 2026, các đại biểu Quốc hội nhận định để tạo đà tăng tốc trong năm 2027, việc tháo gỡ nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh là yếu tố then chốt. Nguồn vốn đóng vai trò như "nguồn năng lượng" duy trì và mở rộng hoạt động của các cơ sở kinh tế.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội

Nhiều đại biểu đề xuất cần có giải pháp thiết thực bảo đảm cho các doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, dễ dàng tiếp cận nguồn vốn với mức lãi suất phù hợp. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng để đầu tư phát triển dài hạn.

Tăng trưởng nhanh đi liền với chất lượng và phát triển bền vững

Phân tích về mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2027, các đại biểu nhấn mạnh đây không thuần túy là con số về mặt tốc độ mà đòi hỏi sự đổi mới căn bản trong phương thức phát triển. Quy mô GDP tăng lên phải đồng hành cùng năng lực tích lũy của doanh nghiệp trong nước và sự nâng cao rõ rệt về đời sống nhân dân.

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên thảo luận

Các ý kiến kiến nghị Chính phủ đo lường chất lượng tăng trưởng thông qua thu nhập thực tế, việc làm bền vững và năng lực tái đầu tư của nền kinh tế. Trọng tâm cần hướng vào việc kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu, giảm gánh nặng chi phí về nhà ở, y tế, giáo dục; đồng thời cắt giảm chi phí kinh doanh, thúc đẩy liên kết để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.