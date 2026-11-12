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Thế giới

Ứng viên Dân chủ đánh bại thượng nghị sĩ Cộng hòa tại thành trì Mississippi

VIỆT HÀ, NHẬT MINH
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(HTV) - Ứng viên đảng Dân chủ Scott Colom giành chiến thắng trước đương kim Thượng nghị sĩ Cindy Hyde-Smith tại bang Mississippi, góp phần củng cố thế đa số của đảng Dân chủ tại lưỡng viện Quốc hội Mỹ.

Truyền thông Mỹ đưa tin ứng cử viên đảng Dân chủ Scott Colom đã đánh bại đương kim thượng nghị sĩ Cindy Hyde-Smith của đảng Cộng hòa ở bang Mississippi. Diễn biến này tiếp tục củng cố thế đa số của đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ.

Theo hãng tin Reuters, cuộc đua giành ghế Thượng viện ở Mississippi là một trong những cuộc đua cuối cùng công bố kết quả. Kết quả kiểm phiếu mới nhất cho thấy ứng viên Dân chủ Scott Colom dẫn trước bà Cindy Hyde-Smith hơn 4.500 phiếu, tương đương 0,5 điểm phần trăm.

Ứng viên Dân chủ đánh bại thượng nghị sĩ Cộng hòa tại thành trì Mississippi - Ảnh 1.

Chiến thắng của ông Scott Colom củng cố thế đa số của đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ (Ảnh: Reuters)

Ông Colom sẽ trở thành thượng nghị sĩ da màu đầu tiên kể từ năm 1874 - thời kỳ tái thiết hậu nội chiến Mỹ. Diễn biến này tiếp tục giáng đòn mạnh vào chính quyền Donald Trump vì Mississippi vốn là thành trì của đảng Cộng hòa trong nhiều thập niên.

Bà Hyde-Smith - người đắc cử thượng nghị sĩ lần đầu vào năm 2018, đã thừa nhận thất bại trong video trên mạng xã hội X. Bà cho biết tôn trọng quyết định của cử tri và chúc ông Colom thành công khi đảm nhận trách nhiệm đại diện bang ở Thượng viện.

Ứng viên Dân chủ đánh bại thượng nghị sĩ Cộng hòa tại thành trì Mississippi - Ảnh 2.

Với kết quả này, ông Colom sẽ trở thành thượng nghị sĩ da màu đầu tiên ở Mississippi kể từ năm 1874 (Ảnh: Reuters)

Chiến thắng tại Mississippi tiếp tục nới rộng thắng lợi của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2026, củng cố kiểm soát tại lưỡng viện quốc hội với ít nhất 55 ghế ở Thượng viện và 254 ghế tại Hạ viện.

Ông Colom sẽ trở thành thượng nghị sĩ da màu đầu tiên ở Mississippi kể từ năm 1874 - thời kỳ tái thiết hậu nội chiến Mỹ. Diễn biến này tiếp tục giáng đòn mạnh vào chính quyền Donald Trump vì Mississippi vốn là thành trì của đảng Cộng hòa trong nhiều thập niên.

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