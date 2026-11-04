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Thế giới

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ liên tiếp chiến thắng tại các cứ địa của đảng Cộng hòa

ANH THƯ, PHẠM LONG
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(HTV) - Công tác kiểm phiếu vẫn đang diễn ra tại nhiều bang của nước Mỹ sau khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 3/11. Các nguồn tin lớn AP, Economist, Guardian, hay Reuters dẫn số liệu ban đầu và nhấn mạnh xu hướng nghiêng về đảng Dân Chủ, nhưng hiện thực vẫn còn chưa ngã ngũ.

Theo hãng tin AP, tại Thượng viện Mỹ, đảng Dân Chủ đã có thêm một ghế, nâng tổng số ghế lên 45 ghế, trong khi đảng Cộng hòa có 36 ghế.

Đáng chú ý, đảng Dân chủ đã chiến thắng ở North Carolina: Cựu Thống đốc Roy Cooper của đảng dân Chủ đã thắng ứng viên cộng hòa Michael Whatley. Đây là kết quả lật ghế đầu tiên trong đêm 3/11.

Cập nhật kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Những diễn biến đáng chú ý - Ảnh 1.

Ông Cooper tại buổi mít-tinh đêm bầu cử ở Raleigh, Bắc Carolina, Mỹ ngày 3/11/2026 (Ảnh: Reuters)

Đảng Dân chủ củng cố quyền kiểm soát Thượng viện sau chiến thắng bất ngờ tại Iowa. Kết quả này nối tiếp những thắng lợi của đảng tại các bang vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa như Kansas, Texas và Nam Carolina, giúp phe Dân chủ giành thêm tổng cộng 6 ghế tại Thượng viện.

Với lợi thế hiện có, đảng Dân chủ vẫn đủ khả năng duy trì thế đa số ngay cả khi để mất cả hai ghế đang bảo vệ tại Michigan và Minnesota.

Tại Texas, nơi đảng Dân chủ chưa giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử cấp bang suốt hơn 30 năm, ứng viên James Talarico đánh bại Ken Paxton, người được Tổng thống Trump ủng hộ.

Cập nhật kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Những diễn biến đáng chú ý - Ảnh 2.

Ông Talarico tại buổi mít-tinh ăn mừng chiến thắng ở Austin, Texas, Mỹ ngày 3/11/2026 (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, tại Ohio, ứng viên Dân chủ Sherrod Brown giành được chiếc ghế từng thuộc về Phó Tổng thống JD Vance cách đây hai năm.

Theo các dự báo của truyền thông Mỹ, đảng Dân chủ đang trên đà giành lại quyền kiểm soát Hạ viện.

NBC News ước tính đảng này có thể giành ít nhất 244 trong tổng số 435 ghế. Tuy nhiên, phần lớn các cuộc đua sít sao nhất vẫn chưa có kết quả chính thức.

Tính đến thời điểm hiện tại, đảng Dân chủ đã giành thêm 6 ghế từ đảng Cộng hòa. Với kết quả này, họ có thể để mất một ghế đang nắm giữ mà vẫn đủ khả năng kiểm soát Hạ viện.

Tại Thượng viện, đảng này cũng tiến gần hơn tới khả năng giành đa số sau khi đánh bại các ứng viên Cộng hòa tại hai bang Nam Carolina và Bắc Carolina, theo Reuters.

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Những người ủng hộ ông Talarico tại Austin, Texas, Mỹ ngày 3/11/2026 (Ảnh: Reuters)

Kết quả ban đầu cũng cho thấy làn sóng ủng hộ đảng Dân chủ đang lan rộng, đủ sức tạo ra bất ngờ ngay cả tại những khu vực vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để xác định liệu đảng Dân chủ có thể duy trì đà thắng lợi này tại các bang còn lại, nơi kết quả bầu cử sẽ quyết định bên nắm quyền kiểm soát Thượng viện.

Những địa bàn đáng chú ý gồm Alaska, Iowa, Michigan, Maine, Ohio và Texas, trong bối cảnh hàng triệu phiếu bầu tại các bang này vẫn chưa được kiểm đếm.

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