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Thế giới

Ông Mike Johnson không tranh cử ghế lãnh đạo Đảng Cộng hòa ở Hạ Viện Mỹ

ANH THƯ, KIM NGÂN, KIM NGỌC
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(HTV) - Sau khi đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ và đánh mất quyền kiểm soát tại quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson ngày 4/11 thông báo ông sẽ không tranh cử vị trí lãnh đạo phe thiểu số khóa mới.

Quyết định rút lui của ông Johnson mở ra cuộc đua nội bộ giành chiếc ghế dẫn dắt phe Cộng hòa tại Hạ viện giữa hai đồng minh thân cận của ông Donald Trump: Lãnh đạo phe đa số đương nhiệm Steve Scalise và Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Jim Jordan.

Cả 2 nhân vật này đều có quan điểm lập trường cứng rắn nhằm củng cố khối ủng hộ Tổng thống trong nhiệm kỳ tới.

Ông Mike Johnson không tranh cử ghế lãnh đạo Đảng Cộng hòa ở Hạ Viện Mỹ - Ảnh 1.

Ông Johnson tại buổi vận động bầu cử ở Shreveport, Louisiana, Mỹ, ngày 03/11/2026 (Nguồn: Reuters)

Còn nghị sĩ Dân chủ Hakeem Jeffries nắm giữ lợi thế áp đảo để trở thành Chủ tịch Hạ viện tiếp theo khi Quốc hội khóa mới khai mạc vào tháng 1/2027. Nếu đắc cử, ông Jeffries sẽ đi là người Mỹ gốc Phi đầu tiên đảm nhận cương vị người đứng đầu Hạ viện nước này.

Cùng ngày, ông Jeffries cho biết “Hạ viện sẽ không còn hoạt động như một bộ phận trực thuộc chính quyền Tổng thống Trump”, đồng thời cam kết tăng cường vai trò giám sát và kiểm soát quyền lực hành pháp.

Ông Mike Johnson không tranh cử ghế lãnh đạo Đảng Cộng hòa ở Hạ Viện Mỹ - Ảnh 2.

Ông Jeffries theo dõi kết quả bầu cử ở Washington D.C, Mỹ, ngày 03/11/2026 (Nguồn: Reuters)

Các ưu tiên trước mắt của đảng Dân chủ bao gồm đảo ngược những cắt giảm trong chương trình Medicaid, khôi phục các khoản tín dụng thuế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền, giảm tác động của thuế quan đối với giá tiêu dùng và thúc đẩy chấm dứt xung đột tại Iran.

Ngoài ra, phe Dân chủ cho biết sẽ đẩy mạnh điều trần kiểm soát quyền lực nhánh hành pháp, đặc biệt trong các hồ sơ giám sát quy định về trí tuệ nhân tạo và hệ thống trung tâm dữ liệu.

Theo ông Jeffries, các nghị sĩ đảng Dân chủ tại hai viện sẽ thảo luận trong tuần sau nhằm thống nhất chương trình nghị sự lập pháp trong thời gian tới.


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