Umejiaku: “Châu Phi luôn chiến thắng” sau chức vô địch lịch sử của Nigeria

Từ những lựa chọn trên băng ghế dự bị đến người hùng chung kết

Hành trình của Oluebube Umejiaku tại Morocco 2026 là câu chuyện về sự kiên trì và cơ hội. Không thường xuyên được đá chính ở giai đoạn đầu, tiền đạo trẻ vẫn biết cách tạo dấu ấn mỗi khi được trao cơ hội. Cô ghi bàn trong trận mở màn gặp Ba Lan, dù Nigeria để thua 1-2, trước khi tiếp tục đóng góp những bàn thắng quan trọng trên hành trình tiến đến ngôi vô địch.

Các cầu thủ Nigeria nâng cao chiếc cúp vô địch sau chiến thắng lịch sử tại Morocco (Ảnh: FIFA)

Ở trận chung kết với Nhật Bản ngày 7/11, Umejiaku ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 47 bằng pha xử lý kỹ thuật, vượt qua thủ môn đối phương. Bàn thắng này góp phần quyết định chiến thắng 2-1, đưa Nigeria trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên vô địch FIFA U-17 Women's World Cup.

Chia sẻ với FIFA sau trận đấu, Umejiaku cho biết cô luôn cầu nguyện cho các đồng đội được ra sân và chờ đợi thời điểm của riêng mình. Khi cơ hội đá chính đến, cô tự nhủ đó là lúc bản thân phải thể hiện.

Oluebube Umejiaku chụp ảnh cùng danh hiệu Quả bóng vàng sau khi được trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết FIFA U-17 Women's World Cup 2026 tại Rabat, Morocco, ngày 7/11/2026 (Ảnh: FIFA)

Nhìn lại thất bại trước Ba Lan ở trận ra quân, tiền đạo Nigeria cho biết toàn đội đã nhận ra cần phải thức tỉnh và xem mỗi trận đấu như một trận chung kết. Các cầu thủ không đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào, luôn nỗ lực hết mình trong từng lần ra sân.

Với những đóng góp xuyên suốt giải đấu, Umejiaku được trao danh hiệu Quả bóng vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết. Cô khép lại giải với 4 bàn thắng, 2 kiến tạo và đóng góp vào bàn thắng ở cả 7 trận của Nigeria.

Niềm tin, kỷ luật và tinh thần tập thể tạo nên nhà vô địch

Một nhân tố quan trọng khác trong hành trình đăng quang là Awawu Bashiru. Tiền vệ này từng không có nhiều thời gian thi đấu ở vòng bảng, nhưng được HLV Akeem Busari trao cơ hội đá chính ở bán kết gặp Brazil. Cô lập tức đáp lại niềm tin bằng cú đúp trong chiến thắng 3-1, trước khi tiếp tục ghi bàn mở tỷ số ở trận chung kết với Nhật Bản.

Bashiru bày tỏ niềm vui và sự biết ơn, đồng thời nhấn mạnh thành công của đội bóng đến từ tinh thần đồng đội, việc tuân thủ chỉ đạo và sự gắn kết giữa các cầu thủ. Theo cô, chức vô địch không chỉ là niềm tự hào của các thành viên mà còn là món quà dành cho người hâm mộ Nigeria.

HLV Akeem Busari ăn mừng cùng các cầu thủ Nigeria sau chiến thắng trước Nhật Bản, giành chức vô địch FIFA U-17 Women's World Cup 2026 (Ảnh: FIFA)

Về quyết định điều chỉnh đội hình, HLV Akeem Busari cho rằng đây không phải một chiến thuật mang tính đột phá, mà là sự ghi nhận dành cho những cầu thủ luôn nỗ lực trong tập luyện. Ông đề cao tính cách, thái độ và tinh thần cạnh tranh công bằng. Theo nhà cầm quân này, mỗi cầu thủ cần duy trì sự tập trung và sẵn sàng đóng góp khi được trao cơ hội.

Chức vô địch tại Morocco mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một giải đấu trẻ. Nigeria trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên đăng quang FIFA U-17 Women's World Cup, đồng thời là quốc gia đầu tiên của châu lục giành danh hiệu ở một giải đấu bóng đá nữ cấp độ FIFA.

Oluebube Umejiaku (Nigeria) ăn mừng sau trận chung kết với Nhật Bản, giúp đội nhà lần đầu vô địch FIFA U-17 Women's World Cup 2026 (Ảnh: FIFA)

Umejiaku khẳng định chiến thắng này là bước ngoặt và gửi đi thông điệp về tiềm năng của bóng đá châu Phi.Trong khi đó, HLV Busari xem thành tích là nguồn động lực để các thế hệ cầu thủ trẻ tiếp tục tin tưởng vào khả năng cạnh tranh ở sân chơi quốc tế.

Từ những cầu thủ từng phải chờ đợi cơ hội đến tập thể nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới, hành trình của Flamingos cho thấy giá trị của sự kiên trì, niềm tin và tinh thần tập thể. Như lời Umejiaku chia sẻ: “Châu Phi luôn chiến thắng”.

Nguồn: FIFA