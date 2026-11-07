Đội tuyển nữ Đan Mạch: Hành trình đến FIFA Women’s World Cup Brazil 2027

Đan Mạch giành vé đến Women's World Cup 2027 đầy thuyết phục

Đội tuyển nữ Đan Mạch đứng đầu bảng đấu League A tại UEFA Women’s Nations League, vượt qua Italy, Thụy Điển và Serbia. Sau sáu trận, đội giành bốn chiến thắng và hai trận hòa, qua đó lần thứ hai liên tiếp góp mặt tại World Cup nữ.

Tuyển nữ Đan Mạch thi đấu ấn tượng tại UEFA Women’s Nations League và giành vé tham dự World Cup 2027 tại Brazil (Ảnh: FIFA)

Hai gương mặt nổi bật trong chiến dịch vòng loại là Pernille Harder và Amalie Vangsgaard. Harder ghi bốn bàn, còn Vangsgaard đóng góp ba pha lập công. Cả hai cùng ghi bàn trong chiến thắng 4-1 trước Serbia hồi tháng 6/2026, kết quả giúp Đan Mạch chính thức giành vé đến Brazil.

Đội tuyển nữ Đan Mạch đề cao lối chơi tập thể, kết hợp khả năng tổ chức đội hình và tinh thần thi đấu quyết tâm để tạo nên những màn trình diễn giàu sức cạnh tranh (Ảnh: FIFA)

Một dấu ấn đáng chú ý khác là hai chiến thắng liên tiếp trước Thụy Điển với cùng tỷ số 2-1 trong tháng 4 và tháng 6. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đối đầu, Đan Mạch giành hai chiến thắng liên tiếp trước đối thủ láng giềng này. Janni Thomsen và tiền đạo Cecilie Floe cũng đóng góp quan trọng, trong đó Floe ghi hai bàn tại vòng loại.

HLV Jakob Michelsen và lịch sử World Cup nữ của Đan Mạch

Sau kỳ EURO nữ 2025 không thành công, khi để thua cả ba trận vòng bảng, Đan Mạch bổ nhiệm HLV Jakob Michelsen. Nhà cầm quân này nhanh chóng tạo dấu ấn với hai chiến thắng liên tiếp trước Phần Lan, trước khi cùng đội tuyển hoàn thành mục tiêu giành vé dự World Cup 2027.

HLV Jakob Michelsen nhanh chóng tạo dấu ấn trong vai trò dẫn dắt đội tuyển nữ Đan Mạch, giúp đội giành hai chiến thắng liên tiếp trước Phần Lan trước khi hoàn thành mục tiêu dự World Cup 2027 (Ảnh: FIFA)

Dù không có kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp, Michelsen sở hữu quá trình huấn luyện đáng chú ý. Ông từng dẫn dắt SonderjyskE cán đích ở vị trí á quân giải VĐQG Đan Mạch mùa 2015/16, phía sau FC Copenhagen. Tiền vệ Josefine Hasbo đánh giá cao tinh thần chiến thắng mà nhà cầm quân này truyền tải cho đội bóng.

Đội tuyển nữ Đan Mạch từng hai lần lọt vào tứ kết World Cup nữ, tại các kỳ giải năm 1991 và 1995 (Ảnh: FIFA)

Trong lịch sử World Cup nữ, Đan Mạch từng hai lần vào tứ kết ở các kỳ 1991 và 1995. Đội có lần đầu tham dự tại Trung Quốc năm 1991, sau đó góp mặt ở các năm 1995, 1999, 2007 và 2023. Tại kỳ gần nhất ở Australia và New Zealand, Đan Mạch dừng bước tại vòng 16 đội.

Đan Mạch tạo dấu ấn tại World Cup nữ 1995 với chiến thắng đậm 5-0 trước Australia ở vòng bảng (Ảnh: FIFA)

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của đội là chiến thắng 5-0 trước Australia tại vòng bảng World Cup nữ 1995. Đến năm 1999, Đan Mạch đối đầu chủ nhà Mỹ trong trận khai mạc trước sự chứng kiến của 78.972 khán giả tại sân Giants Stadium. Đại diện châu Âu nhận thất bại 0-3.

Sau khi vắng mặt ở các kỳ World Cup từ năm 2007 đến 2023, Đan Mạch trở lại sân chơi thế giới và tạo dấu ấn bằng bàn thắng ở phút 90 của Amalie Vangsgaard, giúp đội đánh bại Trung Quốc trong trận đấu vòng bảng.

Sau 16 năm vắng bóng, đội tuyển nữ Đan Mạch trở lại World Cup năm 2023 và giành chiến thắng 1-0 trước Trung Quốc nhờ bàn thắng ở phút 90 của Amalie Vangsgaard (Ảnh: FIFA)

Tính đến trước Brazil 2027, Đan Mạch đã ghi 22 bàn sau 17 trận tại các kỳ World Cup, với 5 chiến thắng, 2 trận hòa và 12 thất bại. Helle Jensen và Gitte Krogh hiện cùng dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội tại giải, với ba pha lập công mỗi người. Trong số các cầu thủ hiện tại, Pernille Harder và Amalie Vangsgaard là những gương mặt có khả năng cải thiện thành tích này.

Lễ bốc thăm chia bảng FIFA Women’s World Cup Brazil 2027 dự kiến diễn ra ngày 11/12/2026 tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở Rio de Janeiro. Lịch thi đấu và danh sách cầu thủ chính thức của Đan Mạch sẽ được xác định trong thời gian tới.

Nguồn tin: FIFA