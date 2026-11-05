Nhật Bản và Nigeria vào chung kết FIFA U-17 World Cup nữ (Ảnh: FIFA World Cup News)

Nhật Bản và Nigeria là hai đội góp mặt trong trận chung kết FIFA U-17 World Cup nữ. Ở trận bán kết đầu tiên, Nhật Bản vượt qua CHDCND Triều Tiên sau loạt sút luân lưu đầy kịch tính.

Đội bóng xứ sở hoa anh đào bị dẫn trước sau bàn thắng của Ri Ui-gyong. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội và có bàn gỡ hòa ở những phút bù giờ cuối trận. Người ghi bàn là Won Sol-gyong, với pha phản lưới nhà.

Hai đội hòa nhau sau thời gian thi đấu chính thức và phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu. Nhật Bản giành chiến thắng 4-1. Asuka Tanaka là người thực hiện thành công cú sút quyết định.

Ở trận bán kết còn lại, Nigeria tạo dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên vào chung kết giải đấu. Trước đối thủ mạnh Brazil, đại diện châu Phi thi đấu hiệu quả. Queen Joseph mở tỷ số, trước khi Awawu Bashiru lập cú đúp, giúp Nigeria dẫn trước 3-0.

Bàn thắng muộn của Greise Kelly không đủ để Brazil lật ngược tình thế. Nigeria giành chiến thắng chung cuộc 3-1, qua đó đoạt vé vào chung kết và sẽ tranh chức vô địch với Nhật Bản.