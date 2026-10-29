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Thể thao

U17 Việt Nam trở về nước, hoàn tất đợt tập huấn tại Hàn Quốc

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Đội tuyển U17 Việt Nam đã trở về Hà Nội sau 10 ngày tập huấn tại Hàn Quốc, khép lại giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước thềm Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

Tích lũy kinh nghiệm qua ba trận đấu tập

Chiều 29/10, đội tuyển U17 Việt Nam trở về nước, kết thúc chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại Hàn Quốc. Trong thời gian này, đội lần lượt thi đấu với U18 Seoul FC, U18 Cheonan FC và CLB Shinpyeong. Đây là những cơ hội để ban huấn luyện đánh giá phong độ cầu thủ, thử nghiệm phương án chiến thuật và giúp các cầu thủ trẻ làm quen với tốc độ thi đấu cao trước khi bước vào sân chơi thế giới.

Ở trận đấu tập cuối cùng diễn ra ngày 28/10, U17 Việt Nam giành chiến thắng 4-2 trước CLB Shinpyeong. Kết quả này giúp đội khép lại đợt tập huấn bằng một tín hiệu tích cực, đồng thời tạo thêm sự tự tin cho các cầu thủ trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu sắp tới.

U17 Việt Nam trở về nước, hoàn tất đợt tập huấn tại Hàn Quốc - Ảnh 1.
U17 Việt Nam trở về nước, hoàn tất đợt tập huấn tại Hàn Quốc - Ảnh 2.
U17 Việt Nam trở về nước, hoàn tất đợt tập huấn tại Hàn Quốc - Ảnh 3.

Đội tuyển U17 Việt Nam trở về Hà Nội chiều 29/10, hoàn tất đợt tập huấn kéo dài 10 ngày tại Hàn Quốc (Ảnh: VFF)

Đánh giá về chuyến tập huấn, HLV trưởng Cristiano Roland cho biết mục tiêu ban đầu là giúp các cầu thủ bắt nhịp trở lại với cường độ thi đấu đỉnh cao tương tự những gì họ từng trải qua tại giải châu Á.

Theo nhà cầm quân người Brazil, các cầu thủ đã nỗ lực thích nghi với tốc độ và cường độ cao, qua đó cải thiện khả năng đưa ra quyết định cũng như phản xạ trong trận đấu. Dữ liệu từ thiết bị GPS sau mỗi trận cũng cho thấy cường độ vận động của toàn đội tiến bộ rõ rệt qua từng lần ra sân. Đây là cơ sở quan trọng để ban huấn luyện tiếp tục điều chỉnh giáo án trong giai đoạn chuẩn bị tiếp theo.

Hoàn thiện thể lực, hướng đến FIFA U17 World Cup 2026

Sau khi trở về Hà Nội, U17 Việt Nam sẽ có một ngày nghỉ ngơi, hồi phục trước khi trở lại tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào ngày 31/10.

Theo kế hoạch, ngày 6/11, đội tuyển sẽ di chuyển sang Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để tiếp tục tập huấn và thi đấu giao hữu. Sau đó, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ đến Qatar tham dự Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam trở về nước, hoàn tất đợt tập huấn tại Hàn Quốc - Ảnh 4.

HLV Cristiano Roland cùng các cầu thủ trong chuyến tập huấn chuẩn bị cho FIFA U17 World Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Trong khoảng hai tuần chuẩn bị còn lại, ban huấn luyện tập trung duy trì cường độ tập luyện và thi đấu, đồng thời điều chỉnh thể trạng, hoàn thiện nền tảng thể lực để các cầu thủ đạt phong độ tốt nhất cho trận ra quân.

Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc vì vậy không chỉ mang ý nghĩa chuẩn bị chuyên môn, mà còn giúp U17 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm thực tế trước thử thách lớn. Với sự tiến bộ về khả năng thích nghi và cường độ vận động, đội tuyển đang từng bước hoàn thiện hành trang cho lần góp mặt tại đấu trường bóng đá trẻ thế giới.

Nguồn: VFF

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