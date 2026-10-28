U17 Việt Nam thử sức với đối thủ giàu thành tích trước thềm World Cup

Shinpyeong – đối thủ đáng chú ý của bóng đá học đường Hàn Quốc

Theo kế hoạch ban đầu, U17 Việt Nam sẽ thi đấu với U17 Hàn Quốc để khép lại đợt tập huấn. Tuy nhiên, do đội chủ nhà chưa tập hợp đủ lực lượng, đối thủ được thay thế là CLB Shinpyeong, đội bóng trường trung học có thành tích nổi bật tại Hàn Quốc.

Đội tuyển U17 Việt Nam tập luyện tại Hàn Quốc, chuẩn bị cho Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Thành lập năm 1988, Shinpyeong tiếp tục khẳng định vị thế trong năm 2026 khi giành chức vô địch Giải bóng đá Trung học toàn quốc mùa xuân. Đội bóng cũng sở hữu nhiều cầu thủ triển vọng, trong đó có tiền vệ Yoon Hee-seo, sinh năm 2008, được CLB Urawa Red Diamonds của Nhật Bản xác nhận chiêu mộ cho mùa giải 2027.

Trên hàng công, tiền đạo Baek Geon, sinh năm 2009, cũng là gương mặt đáng chú ý. Cầu thủ này góp công trong hành trình vô địch của Shinpyeong và được trao giải thưởng dành cho cầu thủ tấn công tại Giải bóng đá Trung học toàn quốc mùa xuân năm 2026. Những nhân tố này cho thấy đối thủ của U17 Việt Nam có chất lượng chuyên môn đáng lưu ý.

Hoàn thiện khâu chuẩn bị cho FIFA U17 World Cup 2026

Trận đấu với Shinpyeong là dịp để ban huấn luyện tiếp tục đánh giá khả năng vận hành chiến thuật, sự phối hợp giữa các tuyến và mức độ đáp ứng của từng cầu thủ. Qua đó, HLV Cristiano Roland có thêm cơ sở điều chỉnh đội hình và hoàn thiện các phương án chuyên môn trước giải đấu lớn.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và Shinpyeong sẽ diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 28/10 theo giờ địa phương.

Lịch thi đấu bảng G tại VCK FIFA U17 World Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Sau đợt tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam dự kiến tiếp tục chuẩn bị tại UAE trước khi sang Qatar tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Tại vòng chung kết, đội tuyển nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.

Theo lịch của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, trận đấu tập giữa U17 Việt Nam và Shinpyeong diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 28/10 theo giờ Hàn Quốc. Đây là cữ dượt cuối cùng trong chuyến tập huấn, giúp đội tuyển tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế và chuẩn bị cho hành trình tại Qatar.

Nguồn: VFF