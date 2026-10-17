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Thể thao

VFF động viên U17 Việt Nam trước thềm World Cup

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Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) động viên U17 Việt Nam trước giai đoạn chuẩn bị quan trọng hướng đến FIFA U17 World Cup 2026.

VFF động viên U17 Việt Nam trước thềm World Cup - Ảnh 1.

U17 Việt Nam nhận được sự động viên từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trước thềm FIFA U17 World Cup 2026. Từ tuần sau, đội tuyển sẽ bước vào các đợt tập huấn nước ngoài nhằm hoàn thiện khâu chuẩn bị.

Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh ý nghĩa của việc góp mặt tại FIFA U17 World Cup. Đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm. Qua đó, họ có thêm nền tảng phát triển ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

VFF động viên U17 Việt Nam trước thềm World Cup - Ảnh 2.
VFF động viên U17 Việt Nam trước thềm World Cup - Ảnh 3.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển, VFF xây dựng kế hoạch tập huấn tại hai quốc gia

Để tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển, VFF xây dựng kế hoạch tập huấn tại hai quốc gia. Từ ngày 19 đến 29/10, U17 Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc. Đội dự kiến thi đấu ba trận giao hữu với các đội U16, U17 Hàn Quốc và một câu lạc bộ U18 thuộc K-League.

Tiếp đó, từ ngày 6 đến 9/11, đội tuyển sẽ tập huấn tại UAE trước khi lên đường sang Qatar tham dự giải đấu.

HLV Cristiano Roland khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực hết sức, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Ban huấn luyện và các cầu thủ quyết tâm tạo nên bất ngờ tại đấu trường thế giới.

Tại FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.


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