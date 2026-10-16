HLV Cristiano Roland quyết tâm cùng U17 Việt Nam tạo dấu ấn tại World Cup 2026

U17 Việt Nam chuẩn bị toàn diện trước sân chơi lớn

Sau hơn một tháng tập luyện, U17 Việt Nam tiếp tục hoàn thiện lối chơi thông qua các trận đấu tập, đồng thời chú trọng dinh dưỡng, phục hồi thể lực và xây dựng bản lĩnh thi đấu cho các cầu thủ trẻ.

HLV Cristiano Roland cùng các cầu thủ U17 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho FIFA U17 World Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ sang Hàn Quốc tập huấn và thi đấu ba trận giao hữu, trước khi tiếp tục tập huấn tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), rồi di chuyển đến Qatar dự FIFA U17 World Cup 2026. Đây là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá năng lực cầu thủ, kiểm nghiệm phương án chiến thuật và giúp toàn đội thích nghi với cường độ thi đấu quốc tế.

Tại vòng chung kết, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ Bỉ, New Zealand và Mali. HLV Cristiano Roland nhận định cả ba trận đấu đều là thử thách lớn, đồng thời cho biết ban huấn luyện đã nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu của từng đội để xây dựng phương án tiếp cận phù hợp.

Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh điều quan trọng là các cầu thủ duy trì sự tập trung, phát huy tinh thần tập thể và hướng đến mục tiêu giành điểm trong từng trận đấu.

Khát vọng vượt giới hạn, tạo sự khác biệt

Bên cạnh chuyên môn, HLV Cristiano Roland đặc biệt quan tâm đến tâm lý thi đấu và khả năng giữ vững sự tập trung của các cầu thủ trước những tác động từ bên ngoài, nhất là dư luận trên mạng xã hội. Theo ông, sự tiến bộ phải đến từ quá trình tập luyện nghiêm túc, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm với mục tiêu chung.

Chia sẻ về mục tiêu tại giải đấu, HLV Cristiano Roland khẳng định: “Chúng tôi thực sự muốn tạo ra sự khác biệt. Toàn đội đang tập trung làm việc với quyết tâm cao nhất để khi trở về Việt Nam, các cầu thủ có thể khiến người hâm mộ tự hào về những gì mình đã thể hiện”.

Lịch thi đấu vòng bảng của U17 Việt Nam (giờ Việt Nam) (Ảnh: VFF)

Với U17 Việt Nam, FIFA U17 World Cup 2026 không chỉ là cơ hội cọ xát với những nền bóng đá mạnh mà còn là dịp để các cầu thủ trẻ kiểm chứng năng lực, tích lũy kinh nghiệm và thể hiện khát vọng vươn lên. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần đoàn kết sẽ là nền tảng để thầy trò HLV Cristiano Roland hướng đến những màn trình diễn đáng tự hào tại Qatar.

Nguồn: VFF