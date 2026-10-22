U15 Việt Nam lên đường dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026

14 cầu thủ sẵn sàng cho thử thách quốc tế

Sau gần một tháng tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, từ danh sách ban đầu gồm 34 cầu thủ, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã lựa chọn 14 gương mặt chính thức tham dự giải. Quá trình chuẩn bị tập trung vào việc rà soát lực lượng, hoàn thiện kỹ năng và giúp các cầu thủ thích nghi với thể thức thi đấu đặc thù.

Đội tuyển U15 Việt Nam tập luyện chuẩn bị tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026 tại Azerbaijan (Ảnh: VFF)

Điểm đáng chú ý của giải năm nay là thể thức bóng đá 8 người, thay vì 11 người như thông thường. Điều này đòi hỏi các cầu thủ phải xử lý bóng nhanh, phối hợp linh hoạt trong không gian hẹp và chủ động hơn trong việc đưa ra quyết định trên sân.

Cơ hội tích lũy kinh nghiệm tại sân chơi của FIFA

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức, hướng đến mục tiêu phát hiện và phát triển tài năng trẻ với thông điệp “Give Every Talent a Chance” – tạo cơ hội cho mọi tài năng. Theo mô hình Festival, các đội được tiếp tục thi đấu qua nhiều giai đoạn, tạo thêm cơ hội cọ xát và giao lưu quốc tế cho cầu thủ.

Các cầu thủ U15 Việt Nam lên đường tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026 tại Azerbaijan (Ảnh: VFF)

Theo kết quả phân bảng, U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng Bosnia and Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius. Đây là dịp để các cầu thủ trẻ tiếp cận những phong cách bóng đá đa dạng, nâng cao bản lĩnh thi đấu và tạo nền tảng cho quá trình phát triển ở các cấp độ đội tuyển tiếp theo.

Nguồn: VFF