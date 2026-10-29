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Dự báo thời tiết ngày 30/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi

Đời sống 00:00:57.30
MINH KHANG, AN KIÊN

(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 30/10/2026, TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết ngày 30/10/2026, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa vừa và dông ở một số nơi. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 22/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

Dự báo thời tiết ngày 22/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi - Ảnh 2.

TP. Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-29 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực đồng bằng và ven biển cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

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