TXT, aespa, ENHYPEN, IVE và RIIZE góp mặt trong bộ ảnh D’ICON phiên bản D’FESTA

Năm nhóm nhạc với năm sắc thái riêng

Dự án D’FESTA The Origin Edition do Dispatch thực hiện nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, hướng đến việc tái hiện triển lãm nghệ thuật của 48 nghệ sĩ K-pop thông qua nhiếp ảnh. Sau đợt công bố đầu tiên, TXT, aespa, ENHYPEN, IVE và RIIZE trở thành năm cái tên tiếp theo trong danh sách tham gia.

TXT, aespa, ENHYPEN, IVE và RIIZE là năm nhóm nhạc góp mặt trong đợt công bố thứ hai của D'ICON – D’FESTA The Origin Edition (Ảnh: D'ICON)

Mỗi nhóm được xây dựng một ý tưởng hình ảnh riêng. TXT xuất hiện giữa ánh sáng xanh và màn sương mờ, gợi liên tưởng đến hành trình bền bỉ chờ đợi bình minh. aespa thể hiện những dấu ấn trưởng thành qua từng giai đoạn, trong khi ENHYPEN được khắc họa bằng hình ảnh sáu sắc màu hội tụ thành một dải quang phổ.

TXT mang đến concept hình ảnh gợi hành trình bền bỉ và khát vọng tiến về phía trước (Ảnh: D'ICON)

Với IVE, bộ ảnh tập trung vào sự tự tin và nét thanh lịch được bồi đắp từ tinh thần gắn kết giữa các thành viên. RIIZE lại mang đến hình ảnh những đốm lửa nhỏ đang phát triển thành ngọn lửa lớn, tượng trưng cho năng lượng tuổi trẻ và hành trình không ngừng tiến về phía trước.

aespa thể hiện những dấu ấn trưởng thành qua từng giai đoạn hoạt động (Ảnh: D'ICON)

Các thành viên cũng chia sẻ về cách nhìn nhận bản thân và chặng đường phát triển. Những câu chuyện này góp phần tạo chiều sâu cho bộ ảnh, thay vì chỉ dừng lại ở việc ghi lại diện mạo của thần tượng.

Bộ ấn phẩm dành cho người hâm mộ

ENHYPEN được khắc họa qua hình ảnh sáu sắc màu hội tụ thành một dải quang phổ (Ảnh: D'ICON)

IVE thể hiện sự tự tin và nét thanh lịch trong bộ ảnh mới (Ảnh: D'ICON)

Phiên bản của năm nhóm được thiết kế với bìa riêng, đi kèm photobook 240 trang. Bộ sản phẩm còn có năm bưu thiếp mini holographic in chữ viết tay, ba thẻ ảnh selfie và một ấn phẩm ảnh gấp đơn sắc gồm bảy bức chân dung đen trắng.

RIIZE truyền tải năng lượng tuổi trẻ qua concept những đốm lửa đang dần bùng sáng (Ảnh: D'ICON)

Theo Dispatch, đợt đặt trước bắt đầu từ 14 giờ ngày 11/11 và kéo dài đến 23 giờ 59 ngày 22/11. Sản phẩm dự kiến phát hành chính thức vào ngày 22/1/2027, thông qua các kênh bán hàng như D'ICON Mall, Weverse Shop, Yes24, Aladin và Ktown4u.

Dàn thần tượng K-pop mang đến những concept hình ảnh riêng trong ấn phẩm D’ICON phiên bản D’FESTA (Ảnh: D'ICON)

D’FESTA The Origin Edition khai thác hình ảnh và câu chuyện của các nhóm nhạc K-pop qua ngôn ngữ nhiếp ảnh (Ảnh: D'ICON)

Dự án tiếp tục cho thấy sức hút của các ấn phẩm ảnh thần tượng được đầu tư về ý tưởng và thiết kế, đồng thời mang đến cho người hâm mộ một cách lưu giữ hình ảnh nghệ sĩ bên cạnh các sản phẩm âm nhạc.

Nguồn: Dispatch