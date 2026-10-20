MV mới của IVE thống trị bảng xếp hạng YouTube toàn cầu ngay ngày đầu ra mắt

Thành tích quốc tế ấn tượng từ MV mới của IVE

Theo Dispatch, ngay trong ngày đầu tiên trình làng, video âm nhạc "Looks Can Kill" đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí số 1 trên bảng xếp hạng YouTube Music Video Trending Worldwide (MV Thịnh hành Toàn cầu của YouTube). Bên cạnh đó, nhạc phẩm còn trực tiếp dẫn đầu xu hướng tại 6 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm những thị trường âm nhạc lớn như Hàn Quốc, Nhật Bản và Vương quốc Anh.

IVE đạt thành tích dẫn đầu xu hướng YouTube toàn cầu với ca khúc "Looks Can Kill" (Ảnh: Ảnh màn hình MV "Looks Can Kill")

Sức hút từ lần trở lại của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ổn định. Tính đến 9 giờ sáng ngày 20/10, MV mới của IVE đã lọt vào bảng xếp hạng thịnh hành tại tổng cộng 34 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Thông điệp "siêu anh hùng" trong MV mới của IVE và kế hoạch cho album thứ 5

Về mặt hình ảnh, MV mới của IVE khai thác hình ảnh quen thuộc của phim siêu anh hùng. Đội ngũ sản xuất đã kết hợp hiệu ứng kỹ xảo (VFX) cùng bố cục chuyển cảnh linh hoạt giữa không gian bên trong và bên ngoài phim trường.

Đáng chú ý, nội dung video không dừng lại ở việc các thành viên hóa thân thành những nhân vật anh hùng trên màn ảnh, mà mở rộng sang thông điệp mỗi cô gái tự trở thành người hùng của chính bản thân mình. Đây là ý tưởng cốt lõi nhằm định hình phong cách chủ đạo cho dự án âm nhạc lần này, nối tiếp sự trưởng thành và nỗ lực tự khẳng định bản thân của nhóm.

Về chất liệu âm nhạc, "Looks Can Kill" thuộc thể loại dance-pop điện tử (electronic dance-pop), tiếp tục phát huy nét tự tin và sự quyết đoán vốn là dấu ấn đặc trưng của nhóm. Điểm nhấn của ca khúc nằm ở đoạn điệp khúc cuối cùng được đẩy lên cao trào, giúp gia tăng sức cuốn hút cho tổng thể bài hát.

"Looks Can Kill" là ca khúc chủ đề nằm trong mini album thứ 5 cùng tên của nhóm. Tiếp nối hình tượng "thiếu nữ phép thuật" từ sản phẩm trước đó, đĩa nhạc lần này giới thiệu một hình ảnh hoàn toàn mới của các cô gái. Dự kiến, trọn bộ mini album với tổng cộng 6 bài hát, bao gồm "Looks Can Kill", "Mirror Mirror", "Snake Skin" và "Crumbs" sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 26/11.

Nguồn tin: Dispatch