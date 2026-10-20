CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Văn hóa - Giải trí

MV mới của IVE thống trị bảng xếp hạng YouTube toàn cầu ngay ngày đầu ra mắt

THÙY DƯƠNG, BẢO QUYÊN
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Nhóm nhạc nữ IVE vừa chính thức khuấy đảo đường đua âm nhạc khi phát hành sớm ca khúc chủ đề "Looks Can Kill" vào ngày 19/10. Chỉ trong ngày đầu ra mắt, video âm nhạc này đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng thịnh hành toàn cầu của nền tảng YouTube.

Thành tích quốc tế ấn tượng từ MV mới của IVE

Theo Dispatch, ngay trong ngày đầu tiên trình làng, video âm nhạc "Looks Can Kill" đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí số 1 trên bảng xếp hạng YouTube Music Video Trending Worldwide (MV Thịnh hành Toàn cầu của YouTube). Bên cạnh đó, nhạc phẩm còn trực tiếp dẫn đầu xu hướng tại 6 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm những thị trường âm nhạc lớn như Hàn Quốc, Nhật Bản và Vương quốc Anh.

MV mới của IVE thống trị bảng xếp hạng YouTube toàn cầu ngay ngày đầu ra mắt - Ảnh 1.

IVE đạt thành tích dẫn đầu xu hướng YouTube toàn cầu với ca khúc "Looks Can Kill" (Ảnh: Ảnh màn hình MV "Looks Can Kill")

Sức hút từ lần trở lại của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ổn định. Tính đến 9 giờ sáng ngày 20/10, MV mới của IVE đã lọt vào bảng xếp hạng thịnh hành tại tổng cộng 34 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Thông điệp "siêu anh hùng" trong MV mới của IVE và kế hoạch cho album thứ 5

Về mặt hình ảnh, MV mới của IVE khai thác hình ảnh quen thuộc của phim siêu anh hùng. Đội ngũ sản xuất đã kết hợp hiệu ứng kỹ xảo (VFX) cùng bố cục chuyển cảnh linh hoạt giữa không gian bên trong và bên ngoài phim trường. 

Đáng chú ý, nội dung video không dừng lại ở việc các thành viên hóa thân thành những nhân vật anh hùng trên màn ảnh, mà mở rộng sang thông điệp mỗi cô gái tự trở thành người hùng của chính bản thân mình. Đây là ý tưởng cốt lõi nhằm định hình phong cách chủ đạo cho dự án âm nhạc lần này, nối tiếp sự trưởng thành và nỗ lực tự khẳng định bản thân của nhóm.

MV mới của IVE thống trị bảng xếp hạng YouTube toàn cầu ngay ngày đầu ra mắt - Ảnh 2.

Về chất liệu âm nhạc, "Looks Can Kill" thuộc thể loại dance-pop điện tử (electronic dance-pop), tiếp tục phát huy nét tự tin và sự quyết đoán vốn là dấu ấn đặc trưng của nhóm. Điểm nhấn của ca khúc nằm ở đoạn điệp khúc cuối cùng được đẩy lên cao trào, giúp gia tăng sức cuốn hút cho tổng thể bài hát.

"Looks Can Kill" là ca khúc chủ đề nằm trong mini album thứ 5 cùng tên của nhóm. Tiếp nối hình tượng "thiếu nữ phép thuật" từ sản phẩm trước đó, đĩa nhạc lần này giới thiệu một hình ảnh hoàn toàn mới của các cô gái. Dự kiến, trọn bộ mini album với tổng cộng 6 bài hát, bao gồm "Looks Can Kill", "Mirror Mirror", "Snake Skin" và "Crumbs"  sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 26/11.

Nguồn tin: Dispatch

Tin liên quan

IVE, Illit, RIIZE cùng trở lại, cuộc đua K-pop tháng 10 dần tăng nhiệt

IVE, Illit, RIIZE cùng trở lại, cuộc đua K-pop tháng 10 dần tăng nhiệt

(HTV) - Tháng 10 trở thành tâm điểm của K-pop với hàng loạt màn trở lại đáng chú ý. IVE, Illit, RIIZE, NMIXX, Lisa và BABYMONSTER cùng góp mặt. Đặc biệt, ngày 26/10 chứng kiến ba tên tuổi lớn cùng phát hành sản phẩm mới.

IVE trở lại với “Looks Can Kill”, Gaeul, Rei và Liz tham gia viết lời

IVE trở lại với “Looks Can Kill”, Gaeul, Rei và Liz tham gia viết lời

(HTV) - IVE chuẩn bị trở lại với mini-album mới “Looks Can Kill”. Album gồm 6 ca khúc, tiếp tục mở rộng câu chuyện về sự tự tin với concept “Girl Hero”.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Du lịch và bán lẻ bứt tốc phát triển kinh tế TP. Hồ Chí Minh dịp cuối năm

Kinh tế 18:49 19/10/2026

(HTV) - Với mức tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 9,06% - cao nhất trong hơn một thập kỷ qua, TP. Hồ Chí Minh đang bước vào quý 4 với tâm thế bứt tốc và những hành động tăng trưởng thiết thực.

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Thủ tướng Pháp ra chỉ đạo khẩn, nhiều khu vực đối mặt lệnh giới nghiêm từ tối 19/10

Thế giới 19:59 19/10/2026

Sau các vụ bạo lực và cướp phá trong những cuộc biểu tình cuối tuần, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu yêu cầu triển khai lệnh giới nghiêm cục bộ từ tối 19/10. Chính phủ đồng thời mở chiến dịch điều tra quy mô lớn, huy động gần 200 điều tra viên và chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại.

Những điểm mới trong việc đơn giản hóa dịch vụ công trực tuyến

Thời sự 17:43 19/10/2026

(HTV) - Tại TP. Hồ Chí Minh, với lĩnh vực đất đai - xây dựng, dịch vụ công trực tuyến là những mắt xích quan trọng để khơi thông nguồn lực, giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Mở rộng điều tra vụ môi giới mại dâm, phát hiện đường dây cá độ bóng đá hàng tỷ đồng

Mở rộng điều tra vụ môi giới mại dâm, phát hiện đường dây cá độ bóng đá hàng tỷ đồng

Xã hội 19:58 19/10/2026

Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 26 bị can về các tội môi giới mại dâm, tổ chức đánh bạc và đánh bạc; trong đó, 19 bị can bị khởi tố khi mở rộng điều tra đường dây cá độ bóng đá qua mạng.

Xem thêm