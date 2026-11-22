Người trẻ trải nghiệm nghề truyền thống cùng nghệ nhân

Trong khuôn khổ tuần lễ "Khai hội văn hóa - Khởi sắc tinh hoa", không gian triển lãm và trải nghiệm tại Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh trở thành điểm hẹn văn hóa của người dân, du khách. Đặc biệt, các workshop thủ công truyền thống thu hút nhiều bạn trẻ tham gia, mang đến cơ hội trực tiếp tìm hiểu và thực hành những nghề gắn liền với đời sống văn hóa địa phương.

Các hoạt động sáng tạo thủ công tại tuần lễ "Khai hội văn hóa - Khởi sắc tinh hoa" thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia

Tại khu vực trải nghiệm nghề guốc gỗ, người tham gia được nghệ nhân hướng dẫn từng công đoạn để tự tay hoàn thiện sản phẩm. Với nhiều bạn trẻ, đây là lần đầu tiên được tiếp xúc trực tiếp với nghề thủ công truyền thống.

Lần đầu tự tay hoàn thành một đôi guốc gỗ, chị Lê Khả Như - Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, hào hứng chia sẻ: "Em cảm thấy rất hồi hộp vì đây là lần đầu tiên được tự tay làm guốc gỗ. Dù sản phẩm chưa thật sự hoàn hảo nhưng em rất vui vì nhận được sự hướng dẫn và hỗ trợ tận tình từ các nghệ nhân".

Đối với những người gắn bó với nghề, sự quan tâm của thế hệ trẻ cũng mang lại niềm vui và động lực gìn giữ nghề truyền thống. Chị Nguyễn Thị Thanh Cần - Nghệ nhân Guốc gỗ Sáu Dẻo tại TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: "Tôi mong muốn giới thiệu và quảng bá nghề truyền thống của gia đình đến nhiều người hơn. Khi thấy các bạn trẻ hào hứng tìm hiểu và trải nghiệm, tôi cảm thấy rất vui và trân trọng sự quan tâm mà các bạn dành cho nghề".

Bên cạnh làm guốc gỗ, hoạt động xếp lá dừa cũng tạo nên những trải nghiệm gần gũi với văn hóa Nam Bộ. Nghệ nhân Nguyễn Văn Cần cho biết có những bạn trẻ ban đầu chưa biết đến lá dừa, nhưng lại rất hào hứng khi được hướng dẫn thực hành.

Không chỉ mong muốn truyền lại kỹ năng thủ công, anh Cần còn kỳ vọng những hoạt động trải nghiệm sẽ góp phần giới thiệu văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa Nam Bộ nói riêng đến bạn bè quốc tế.

Nghệ thuật xếp lá dừa mang những nét văn hóa đặc trưng của Nam Bộ đến gần hơn với công chúng thông qua hoạt động trải nghiệm trực tiếp

Kết nối các thế hệ, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam

Tuần lễ "Khai hội văn hóa - Khởi sắc tinh hoa" vừa là nơi giới thiệu sản phẩm thủ công, vừa tạo không gian gặp gỡ giữa nghệ nhân và công chúng. Thông qua những hoạt động thực hành, người tham gia có cơ hội tìm hiểu kỹ thuật, nguyên liệu và câu chuyện gắn với từng nghề truyền thống.

Chị Ngô Phương Thảo - Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, bày tỏ sự thích thú khi tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa tại chương trình. "Em tự hào về văn hóa Việt Nam và sự đa dạng văn hóa giữa các vùng miền", Thảo chia sẻ.

Từ những đôi guốc gỗ đến các sản phẩm xếp lá dừa, mỗi hoạt động trải nghiệm đều mở ra cơ hội để người trẻ tiếp cận văn hóa truyền thống bằng cách trực quan và gần gũi. Thay vì chỉ quan sát, người tham gia có thể trực tiếp thực hành, trao đổi với nghệ nhân và hiểu thêm công sức phía sau mỗi sản phẩm.

Đặc biệt, sự tương tác giữa các thế hệ góp phần tạo thêm điều kiện để những người làm nghề chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật và tình yêu dành cho nghề thủ công. Qua đó, việc bảo tồn văn hóa không chỉ dừng lại ở trưng bày hiện vật hay giới thiệu sản phẩm, mà còn được thể hiện qua quá trình trao truyền kiến thức và khơi gợi sự quan tâm của cộng đồng.

Bên cạnh các workshop, triển lãm "Dấu xưa, nét nay" là một điểm nhấn của chương trình, góp phần mở rộng không gian tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa dành cho người dân, du khách. Sự kết hợp giữa hoạt động trưng bày và trải nghiệm thực tế giúp công chúng tiếp cận gần hơn với những giá trị truyền thống, khơi gợi sự quan tâm, ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt trong thế hệ trẻ.