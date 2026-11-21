aPhường Sài Gòn là địa bàn lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử, văn hóa gắn với quá trình hình thành và phát triển của TP. Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ văn hóa Việt Nam, phường tổ chức triển lãm ảnh đoạt giải trong các cuộc thi, với điểm nhấn là không gian giới thiệu 17 di tích văn hóa trên địa bàn.

Không gian văn hóa tại phường Sài Gòn giới thiệu những giá trị di sản của Thành phố

Thông qua hình ảnh và tư liệu trưng bày, người xem có thêm cơ hội tìm hiểu về các di sản kiến trúc, lịch sử, tín ngưỡng, qua đó nhận diện những dấu ấn văn hóa đặc trưng của vùng đất Sài Gòn. Hoạt động cũng góp phần khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Triển lãm ảnh góp phần lan tỏa những dấu ấn lịch sử và văn hóa đặc trưng

Bà Ngô Hải Yến - Phó Chủ tịch UBND phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, cho biết địa phương sẽ quảng bá các hoạt động trên những trang thông tin của phường, khu phố và trường học, qua đó khuyến khích người dân đến tìm hiểu các di tích lịch sử, hoạt động văn hóa đặc trưng của Việt Nam.

Đối với lực lượng đoàn viên, thanh niên, việc đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng cũng là một trong những nhiệm vụ được quan tâm. Chị Võ Thị Ngọc Yến, Phó Bí thư Đoàn phường Sài Gòn, cho biết tuổi trẻ địa phương sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa và tổ chức thêm nhiều hoạt động có sức lan tỏa.

Các hoạt động văn hóa tạo cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận lịch sử và di sản

Cùng với hoạt động tại phường, Đường sách TP. Hồ Chí Minh tổ chức hơn 10 hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Điểm nhấn là Ngày hội Sách và Văn hóa đêm "Cây tre trăm đốt", diễn ra từ ngày 27 đến 29/11. Theo ông Bùi Xuân Đức, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP. Hồ Chí Minh, chương trình dự kiến thu hút khoảng 100 đơn vị, đối tác, tổ chức và cá nhân cùng tham gia, tạo nên không gian văn hóa đa dạng, kết nối sách, nghệ thuật và cộng đồng.

Đường sách TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Các hoạt động hướng đến tôn vinh giá trị của sách, hình thành thói quen đọc sách từ nhỏ cho thiếu nhi, đồng thời giới thiệu thêm những điểm đến văn hóa của Thành phố với người dân và du khách.

Trong chuỗi hoạt động, triển lãm ảnh với chủ đề "Sài Gòn – Dấu ấn di sản, lan tỏa giá trị văn hóa" giới thiệu những tác phẩm ghi lại vẻ đẹp kiến trúc, lịch sử và đời sống văn hóa của Thành phố. Theo nhiếp ảnh gia Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh, các tác phẩm thể hiện hình ảnh một TP. Hồ Chí Minh năng động qua góc nhìn và cách thể hiện riêng của các nhiếp ảnh gia. Việc trưng bày tại Đường sách cũng tạo điều kiện để hình ảnh Thành phố đến gần hơn với đông đảo công chúng và du khách.

Các hoạt động góp phần kết nối sách, nghệ thuật và cộng đồng, lan tỏa tình yêu văn hóa Việt Nam

Bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ những giá trị của quá khứ mà còn là cách để các giá trị ấy tiếp tục hiện diện, lan tỏa trong đời sống hôm nay. Thông qua các hoạt động văn hóa, mỗi người dân được khuyến khích trở thành một chủ thể gìn giữ bản sắc, cùng xây dựng môi trường văn hóa đoàn kết, văn minh và nghĩa tình.



