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Kinh tế

Từ trải nghiệm số đến kích cầu mua sắm cuối năm

THU HIẾU, QUỐC SỬ, KHÁNH TOÀN, NGỌC PHẠM
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(HTV) - TP. Hồ Chí Minh đang triển khai chương trình tổng kích cầu Vibrant HCMC - Shopping Season 2026, kết hợp mua sắm với trải nghiệm công nghệ, văn hóa, du lịch và giải trí. Chương trình hướng đến thúc đẩy tiêu dùng, gia tăng sức hút thương mại và từng bước xây dựng Thành phố trở thành điểm đến mua sắm hấp dẫn.

Trải nghiệm công nghệ số tạo sức hút cho chương trình kích cầu

Trong khuôn khổ chương trình Vibrant HCMC - Shopping Season 2026, đường đi bộ Nguyễn Huệ trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ. Nhiều hoạt động trải nghiệm công nghệ hiện đại được giới thiệu như giải pháp truyền hình số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (A.I.) trong theo dõi sức khỏe, công nghệ dựng video ngắn và du lịch thực tế ảo.

Từ trải nghiệm số đến kích cầu mua sắm cuối năm - Ảnh 1.
Từ trải nghiệm số đến kích cầu mua sắm cuối năm - Ảnh 2.

Người dân hào hứng khám phá các không gian trải nghiệm công nghệ số tại đường đi bộ Nguyễn Huệ

Các không gian trải nghiệm không chỉ mang đến cơ hội tiếp cận những ứng dụng công nghệ mới mà còn tạo sự tương tác, khuyến khích người dân tham gia các hoạt động mua sắm, giải trí.

Chị Nguyễn Ngọc, ngụ phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh, cho biết đã tìm hiểu thông tin chương trình qua mạng xã hội và chuẩn bị từ sớm để tham gia trải nghiệm, nhận quà tặng. Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Trúc Linh, ngụ phường Bình Thạnh, bày tỏ sự hào hứng khi được tiếp cận công nghệ hỗ trợ dựng video, giúp đơn giản hóa những công đoạn chỉnh sửa vốn mất nhiều thời gian.

Kết hợp trải nghiệm số, nâng cao hiệu quả kích cầu tiêu dùng

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào chương trình kích cầu, giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận các ưu đãi, khuyến mãi. Đây là bước chuyển từ giảm giá đơn thuần sang phát triển kinh tế trải nghiệm, kết hợp mua sắm với du lịch, văn hóa và giải trí nhằm thúc đẩy chi tiêu.

Từ trải nghiệm số đến kích cầu mua sắm cuối năm - Ảnh 3.
Từ trải nghiệm số đến kích cầu mua sắm cuối năm - Ảnh 4.

Hoạt động mua sắm, khuyến mãi thu hút đông đảo người tiêu dùng trong mùa kích cầu cuối năm

Theo ông Nguyễn Hữu Huân - Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, các nền tảng Sống Động và Hello HCM được phát triển nhằm kết nối hoạt động khuyến mãi trực tuyến và trực tiếp, mở rộng hiệu quả kích cầu tiêu dùng.

Từ trải nghiệm số đến kích cầu mua sắm cuối năm - Ảnh 5.
Từ trải nghiệm số đến kích cầu mua sắm cuối năm - Ảnh 6.

Người dân và du khách tham gia các hoạt động trải nghiệm, góp phần tạo không khí sôi động cho chương trình kích cầu tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh

Vibrant HCMC - Shopping Season 2026 diễn ra đến hết tháng 2/2027, với nhiều hoạt động mua sắm và trải nghiệm trên địa bàn Thành phố. Chương trình được kỳ vọng góp phần thúc đẩy sức mua cuối năm và xây dựng thương hiệu TP. Hồ Chí Minh trở thành điểm đến mua sắm hấp dẫn.

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