Khởi nghiệp từ sản phẩm bản địa, mở rộng sinh kế cho người dân

Khai thác tài nguyên bản địa, tạo sinh kế bền vững

Từ nông sản, thực phẩm chế biến đến sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tài nguyên bản địa đang trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều ý tưởng khởi nghiệp. Thay vì chỉ tiêu thụ nguyên liệu thô, các dự án tập trung chế biến sâu, tạo ra sản phẩm mang dấu ấn riêng và có khả năng tiếp cận thị trường rộng hơn.

Toàn cảnh hội trường Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần 12 - 2026 với sự tham gia của 34 dự án tìm hướng đi mới từ nông sản bản địa, phụ phẩm và công nghệ xanh

Với dự án “Nâng cao giá trị gừng, tạo sinh kế cho phụ nữ miền núi”, chị Phạm Thị Mỵ Nương cùng cộng sự thu mua nông sản của người dân để chế biến tại xưởng. Doanh thu từ sản phẩm tiếp tục được tái đầu tư vào hoạt động thu mua nguyên liệu và mở rộng tuyển dụng lao động địa phương. Qua đó, người dân có thêm đầu ra cho nông sản, phụ nữ miền núi có việc làm và nguồn thu nhập ổn định hơn.

Ban Tổ chức trao giải và chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả dự án xuất sắc tại Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần 12 - 2026, tôn vinh những mô hình khai thác hiệu quả tài nguyên bản địa và phát triển bền vững

Không chỉ với cây gừng, nhiều loại đặc sản khác cũng được khai thác theo hướng chế biến sâu. Dự án “Đa dạng hóa sản phẩm từ cây chè Gay” lựa chọn một loại chè phổ biến ở Nghệ An để phát triển thành sản phẩm đặc sản, vừa nâng cao giá trị nông sản, vừa tạo thêm sinh kế cho người dân và kết nối với tiềm năng du lịch địa phương.

Chị Lê Thảo My - đại diện dự án “Đa dạng hóa sản phẩm từ cây chè Gay” cho biết dự án hướng đến chế biến sâu chè Gay thành sản phẩm đặc sản, qua đó tăng sinh kế cho người dân và góp phần phát triển du lịch địa phương.

Liên kết chuỗi giá trị, nâng sức cạnh tranh sản phẩm

Không gian trưng bày các sản phẩm chế biến sâu từ gừng của dự án “Nâng cao giá trị gừng, tạo sinh kế cho phụ nữ miền núi”, góp phần mở rộng đầu ra cho nông sản và tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương

Tuy nhiên, hành trình đưa sản phẩm bản địa trở thành hàng hóa có sức cạnh tranh vẫn còn nhiều thách thức. Việc tăng cường liên kết giữa các khâu từ sản xuất nguyên liệu, chế biến đến phân phối và tiêu thụ là yếu tố quan trọng để bảo đảm đầu ra ổn định.

Việc tăng cường liên kết giữa các khâu từ sản xuất nguyên liệu, chế biến đến phân phối và tiêu thụ là yếu tố quan trọng để bảo đảm đầu ra ổn định

Cùng với đó, sản xuất xanh và phát triển theo hướng bền vững sẽ giúp các dự án nâng cao chất lượng, thích ứng với xu hướng tiêu dùng hiện đại. Khi tài nguyên bản địa được khai thác hiệu quả, khởi nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm mới mà còn góp phần đánh thức tiềm năng kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện sinh kế cho cộng đồng địa phương.