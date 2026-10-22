Từ thói quen ăn uống đến nguy cơ ê buốt răng

Ê buốt răng: Trở ngại khi thưởng thức món ngon

Một nồi lẩu mắm nóng hổi, những loại rau đặc trưng mùa nước nổi là lựa chọn quen thuộc của nhiều thực khách. Với đầu bếp Hoàng Sin, việc cân đối gia vị không chỉ quyết định hương vị món ăn mà còn cần hướng đến trải nghiệm phù hợp với thực khách.

Đầu bếp Hoàng Sin – Chủ quán Cơm nhà Sin chia sẻ: "Nhiều khách hàng chia sẻ rằng họ rất thích những món lẩu nóng, cay nhưng lại thường gặp tình trạng ê buốt răng, gây khó chịu khi ăn. Vì vậy, việc sử dụng gia vị trong chế biến cũng rất quan trọng. Món ăn không chỉ cần ngon mà còn phải lành mạnh".

Đầu bếp Hoàng Sin nêm nếm gia vị, cân đối trải nghiệm món lẩu nóng cho thực khách

Chị Phạm Thị Ngọc Huyền - Phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, cũng gặp tình trạng ê buốt khi thưởng thức món lẩu chua cay yêu thích, khiến cuộc vui cùng bạn bè đôi lúc bị gián đoạn.

Khi răng đột ngột đau buốt trước tác động của nóng, lạnh hoặc thực phẩm chua ngọt, đây có thể là dấu hiệu của hiện tượng nhạy cảm ngà. Theo số liệu được cung cấp trong các nghiên cứu, năm 2025, 40% người bị ê buốt răng cho biết khó chịu khi ăn đồ chua; một nghiên cứu trên 500 người tại Việt Nam năm 2023 ghi nhận tỷ lệ nhạy cảm ngà khi sử dụng thực phẩm có tính axit như đồ chua, cay là 27%.

Các bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh hội chẩn và kiểm tra phim chụp X-quang răng của bệnh nhân

Bác sĩ chuyên khoa II Hồ Ngọc Trung - Trưởng khoa Điều trị kỹ thuật cao, Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt TP. Hồ Chí Minh Tình trạng ê buốt thường xuất hiện đột ngột khi răng tiếp xúc với nhiệt độ nóng, lạnh hoặc thực phẩm quá chua, ngọt. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe răng miệng đang có vấn đề, cần được quan tâm, chăm sóc và điều trị.

Thực khách thưởng thức các món ăn nóng, chua cay tại quán Cơm nhà Sin

Để hạn chế ê buốt, mỗi người cần chải răng đúng cách bằng bàn chải lông mềm, đồng thời lựa chọn sản phẩm chăm sóc răng miệng phù hợp, có hoạt chất hỗ trợ giảm nhạy cảm ngà và bảo vệ men răng. Chủ động chăm sóc răng miệng giúp mỗi người duy trì sức khỏe răng và tận hưởng trọn vẹn những hương vị yêu thích.