Chủ động ứng phó trước diễn biến dịch bệnh có xu hướng gia tăng theo mùa

Trước tình hình này, ngành Y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh, đặc biệt là bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ.

Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng thăm khám cho bệnh nhi đang điều trị sốt xuất huyết

Tại các cơ sở y tế, từ đầu mùa mưa đến nay, lượng bệnh nhi nhập viện có xu hướng tăng cao. Theo thống kê của Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng, trong gần 10 tháng qua, bệnh viện ghi nhận hơn 800 trường hợp sốt xuất huyết, tăng 151 ca so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, có 522 trường hợp có dấu hiệu cảnh báo và 23 trường hợp nặng. Với bệnh tay chân miệng, bệnh viện ghi nhận 1.962 trường hợp, tăng 465 ca; đáng chú ý có 58 trường hợp độ 2B và 2 trường hợp độ 4. Hiện, bệnh viện đang điều trị 87 trường hợp tay chân miệng và 26 trường hợp sốt xuất huyết. Tình trạng số ca mắc bệnh gia tăng khiến nhiều phụ huynh vô cùng lo lắng khi con em mình xuất hiện các triệu chứng bất thường.

Bác sĩ kiểm tra các triệu chứng trên cơ thể của một bệnh nhi đang điều trị bệnh tay chân miệng

Bà Liêu Thị Sà Phi (phường Sóc Trăng) đang chăm sóc cháu nội 18 tháng tuổi tại Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng cho biết, ngay khi thấy bé có biểu hiện sốt và nổi nhiều nốt đỏ trên cơ thể, gia đình đã nhanh chóng đưa đến bệnh viện và được chẩn đoán mắc tay chân miệng. Nhờ được can thiệp y tế kịp thời, sau vài ngày điều trị, bé đã cắt sốt và sức khỏe đang dần ổn định trở lại.

Chị Huỳnh Thị Vàng (xã Cù Lao Dung) đang chăm sóc con điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng chia sẻ, vào cuối tuần trước, khi thấy bé sốt cao liên tục không thuyên giảm dù đã uống thuốc theo đơn của bác sĩ bên ngoài, chị đã lập tức đưa con vào viện xét nghiệm máu và được yêu cầu nhập viện. Nhờ sự thăm khám và điều trị tận tình của các y, bác sĩ trong những ngày qua, đến nay sức khỏe của bé đã ổn định và hồi phục tốt.

Ứng phó trước bối cảnh dịch bệnh gia tăng, đội ngũ y tế tại Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng đang duy trì công tác giám sát chặt chẽ và điều trị tích cực nhằm tiên lượng, phát hiện sớm các dấu hiệu chuyển độ, qua đó hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng cho bệnh nhi.

Các nốt ban đỏ nổi rõ trên lòng bàn tay, một trong những dấu hiệu nhận biết đặc trưng của bệnh tay chân miệng ở trẻ em

Chia sẻ về công tác chuyên môn, Bác sĩ chuyên khoa II Lâm Thị Ngọc Xuân, Phó Trưởng khoa Nhiễm Nhi cho biết, nhờ chiến lược chủ động tầm soát, chẩn đoán sớm và áp dụng phác đồ can thiệp y tế kịp thời, đến nay bệnh viện đã kiểm soát tốt tình hình, không để xảy ra trường hợp diễn tiến nguy kịch kể từ đầu mùa dịch.

Trong quý 3 năm 2026, các bệnh truyền nhiễm tiếp tục xuất hiện và có diễn biến phức tạp trên địa bàn Cần Thơ, trong đó sốt xuất huyết và tay chân miệng có xu hướng gia tăng theo mùa. Cụ thể, thành phố ghi nhận hơn 2.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết và hơn 1.400 trường hợp mắc tay chân miệng. Tính từ đầu năm đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết đã lên đến 5.000 ca (có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2025) và hơn 4.000 ca tay chân miệng (tương đương cùng kỳ năm trước).

Theo đánh giá của Sở Y tế thành phố Cần Thơ, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Dù vậy, trước nguy cơ dịch lây lan, ngành y tế tiếp tục chủ động giám sát dịch bệnh, hỗ trợ địa phương xử lý ổ dịch và tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tuyến cơ sở. Các đơn vị tăng cường triển khai biện pháp phòng, chống dịch trong mùa mưa lũ.

Bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết đều có thể gây biến chứng nguy hiểm ở trẻ nhỏ. Do đó, bên cạnh những nỗ lực của ngành Y tế, mỗi gia đình cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, không chủ quan, theo dõi sát sức khỏe trẻ và đưa trẻ đi khám sớm ngay khi có dấu hiệu bất thường.

Nguồn: Báo Tin Tức/TTXVN



